ППО працює по російських дронах в Одеській області

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сили оборони півдня України .

"Іде бойова робота по розвідувальним дронам противника в Одеській області. Нагадуємо: це також може бути небезпечно!", - йдеться у повідомленні.

Військові зазначають, що цікаві кадри роботи ППО не мають вартувати життя.

"Бережіть себе, перебувайте в укриттях, не заважайте Силам оборони", - додали вони.