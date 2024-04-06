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ПВО работает по российским дронам в Одесской области

Одесса, Суббота 06 апреля 2024 12:17
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ПВО работает по российским дронам в Одесской области Фото: в Одесской области работает ПВО 6 апреля (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Противовоздушная оборона (ПВО) работает в Одесской области 6 апреля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Силы обороны юга Украины.

"Идет боевая работа по разведывательным дронам противника в Одесской области. Напоминаем: это тоже может быть опасно!", - говорится в сообщении.

Военные отмечают, что интересные кадры работы ПВО не стоят жизни.

"Берегите себя, находитесь в укрытиях, не мешайте Силам обороны", - добавили они.

Работа ПВО во время обстрела по Украине 6 апреля

Российские войска устроили новый комбинированный обстрел Украины, использовав несколько десятков дронов и ракеты разнвх типов. В частности ПВО удалось сбить 28 из 32 дронов-камикадзе РФ и три ракеты из 6.

В частности, на юге Украины удалось сбить 14 российских "шахедов", половину из них - в Херсонской области, где оккупанты устроили нетипичную атаку, обстреляв агропредприятие, начался пожар. Детальнее о последствиях атаки - в материале РБК-Украина.

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