ППО за квітень знищила понад 57 тисяч цілей Росії, - Генштаб

16:42 02.05.2026 Сб
1 хв
Скільки ракет і дронів Росія запустила по Україні?
aimg Олена Чупровська
Фото: у Генштабі пояснили, як відпрацювала українська ППО (Getty Images)

Українська ППО за квітень 2026 року знищила понад 57 тисяч повітряних цілей - від балістичних ракет до ударних дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні Сили ЗСУ у Telegram.

Читайте також: Сили оборони уразили ОТРК "Іскандер", склади боєприпасів і пункти управління дронами РФ

За квітень сили ППО відпрацювали по цілях усіх типів - від крилатих ракет до малих розвідувальних безпілотників.

Що знищили за квітень

Серед збитих цілей:

  • 69 крилатих ракет Х-101;
  • 8 крилатих ракет "Калібр";
  • 5 крилатих ракет "Іскандер-К";
  • 4 керовані авіаційні ракети Х-59/69;
  • 7 балістичних ракет "Іскандер-М/KN-23";
  • 4 861 ударний дрон типу Shahed;
  • 1 065 розвідувальних безпілотників;
  • 51 110 безпілотників інших типів.

Авіація Повітряних Сил впродовж квітня здійснила 831 літаковиліт. З них:

  • понад 550 - на прикриття з повітря;
  • близько 200 - на вогневе ураження та підтримку наземних військ.

Втім, ворог продовжує атакувати цивільну інфраструктуру. Як повідомляє РБК-Україна, 2 травня Харків з ранку зазнав серії дронових ударів - постраждали житлові будинки, автосалон та кілька АЗС у різних районах міста.

Щонайменше четверо людей отримали поранення або гостру стресову реакцію.

Також президент України Володимир Зеленський повідомив, що розвідка помітила незвичайну активність з боку Білорусі. Проте держава все контролює і у разі чого готова реагувати.

