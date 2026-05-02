ПВО за апрель уничтожила более 57 тысяч целей России, - Генштаб

16:42 02.05.2026 Сб
2 мин
Сколько ракет и дронов Россия запустила по Украине?
aimg Елена Чупровская
Фото: в Генштабе объяснили, как отработала украинская ПВО (Getty Images)

Украинская ПВО за апрель 2026 года уничтожила более 57 тысяч воздушных целей - от баллистических ракет до ударных дронов.

За апрель силы ПВО отработали по целям всех типов - от крылатых ракет до малых разведывательных беспилотников.

Что уничтожили за апрель

Среди сбитых целей:

  • 69 крылатых ракет Х-101;
  • 8 крылатых ракет "Калибр";
  • 5 крылатых ракет "Искандер-К";
  • 4 управляемые авиационные ракеты Х-59/69;
  • 7 баллистических ракет "Искандер-М/KN-23";
  • 4 861 ударный дрон типа Shahed;
  • 1 065 разведывательных беспилотников;
  • 51 110 беспилотников других типов.

Авиация Воздушных Сил в течение апреля совершила 831 самолето-вылет. Из них:

  • более 550 - на прикрытие с воздуха;
  • около 200 - на огневое поражение и поддержку наземных войск.

Впрочем, враг продолжает атаковать гражданскую инфраструктуру. Как сообщает РБК-Украина, 2 мая Харьков с утра подвергся серии дроновых ударов - пострадали жилые дома, автосалон и несколько АЗС в разных районах города.

По меньшей мере четыре человека получили ранения или острую стрессовую реакцию.

Также президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что разведка заметила необычную активность со стороны Беларуси. Однако государство все контролирует и в случае чего готово реагировать.

