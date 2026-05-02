ПВО за апрель уничтожила более 57 тысяч целей России, - Генштаб

Впрочем, враг продолжает атаковать гражданскую инфраструктуру. Как сообщает РБК-Украина, 2 мая Харьков с утра подвергся серии дроновых ударов - пострадали жилые дома, автосалон и несколько АЗС в разных районах города.

По меньшей мере четыре человека получили ранения или острую стрессовую реакцию.

Также президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что разведка заметила необычную активность со стороны Беларуси. Однако государство все контролирует и в случае чего готово реагировать.