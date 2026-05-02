ППО за квітень знищила понад 57 тисяч цілей Росії, - Генштаб

Українська ППО за квітень 2026 року знищила понад 57 тисяч повітряних цілей - від балістичних ракет до ударних дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні Сили ЗСУ у Telegram .

Авіація Повітряних Сил впродовж квітня здійснила 831 літаковиліт. З них:

За квітень сили ППО відпрацювали по цілях усіх типів - від крилатих ракет до малих розвідувальних безпілотників.

Втім, ворог продовжує атакувати цивільну інфраструктуру. Як повідомляє РБК-Україна, 2 травня Харків з ранку зазнав серії дронових ударів - постраждали житлові будинки, автосалон та кілька АЗС у різних районах міста.

Щонайменше четверо людей отримали поранення або гостру стресову реакцію.

Також президент України Володимир Зеленський повідомив, що розвідка помітила незвичайну активність з боку Білорусі. Проте держава все контролює і у разі чого готова реагувати.