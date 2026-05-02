ua en ru
Сб, 02 травня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Реформа ЗСУ Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

ППО за квітень знищила понад 57 тисяч цілей Росії, - Генштаб

16:42 02.05.2026 Сб
1 хв
Скільки ракет і дронів Росія запустила по Україні?
aimg Олена Чупровська
ППО за квітень знищила понад 57 тисяч цілей Росії, - Генштаб Фото: у Генштабі пояснили, як відпрацювала українська ППО (Getty Images)
Українська ППО за квітень 2026 року знищила понад 57 тисяч повітряних цілей - від балістичних ракет до ударних дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні Сили ЗСУ у Telegram.

За квітень сили ППО відпрацювали по цілях усіх типів - від крилатих ракет до малих розвідувальних безпілотників.

Що знищили за квітень

Серед збитих цілей:

  • 69 крилатих ракет Х-101;
  • 8 крилатих ракет "Калібр";
  • 5 крилатих ракет "Іскандер-К";
  • 4 керовані авіаційні ракети Х-59/69;
  • 7 балістичних ракет "Іскандер-М/KN-23";
  • 4 861 ударний дрон типу Shahed;
  • 1 065 розвідувальних безпілотників;
  • 51 110 безпілотників інших типів.

Авіація Повітряних Сил впродовж квітня здійснила 831 літаковиліт. З них:

  • понад 550 - на прикриття з повітря;
  • близько 200 - на вогневе ураження та підтримку наземних військ.

Втім, ворог продовжує атакувати цивільну інфраструктуру. Як повідомляє РБК-Україна, 2 травня Харків з ранку зазнав серії дронових ударів - постраждали житлові будинки, автосалон та кілька АЗС у різних районах міста.

Щонайменше четверо людей отримали поранення або гостру стресову реакцію.

Також президент України Володимир Зеленський повідомив, що розвідка помітила незвичайну активність з боку Білорусі. Проте держава все контролює і у разі чого готова реагувати.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Російська Федерація ППО Війна в Україні Дрони Атака дронів
Новини
Росіяни намагаються витіснити Сили оборони з північних околиць Покровська, - ДШВ
Аналітика
