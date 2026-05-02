ППО за квітень знищила понад 57 тисяч цілей Росії, - Генштаб
Українська ППО за квітень 2026 року знищила понад 57 тисяч повітряних цілей - від балістичних ракет до ударних дронів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні Сили ЗСУ у Telegram.
За квітень сили ППО відпрацювали по цілях усіх типів - від крилатих ракет до малих розвідувальних безпілотників.
Що знищили за квітень
Серед збитих цілей:
- 69 крилатих ракет Х-101;
- 8 крилатих ракет "Калібр";
- 5 крилатих ракет "Іскандер-К";
- 4 керовані авіаційні ракети Х-59/69;
- 7 балістичних ракет "Іскандер-М/KN-23";
- 4 861 ударний дрон типу Shahed;
- 1 065 розвідувальних безпілотників;
- 51 110 безпілотників інших типів.
Авіація Повітряних Сил впродовж квітня здійснила 831 літаковиліт. З них:
- понад 550 - на прикриття з повітря;
- близько 200 - на вогневе ураження та підтримку наземних військ.
Втім, ворог продовжує атакувати цивільну інфраструктуру. Як повідомляє РБК-Україна, 2 травня Харків з ранку зазнав серії дронових ударів - постраждали житлові будинки, автосалон та кілька АЗС у різних районах міста.
Щонайменше четверо людей отримали поранення або гостру стресову реакцію.
Також президент України Володимир Зеленський повідомив, що розвідка помітила незвичайну активність з боку Білорусі. Проте держава все контролює і у разі чого готова реагувати.