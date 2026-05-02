ПВО за апрель уничтожила более 57 тысяч целей России, - Генштаб

Украинская ПВО за апрель 2026 года уничтожила более 57 тысяч воздушных целей - от баллистических ракет до ударных дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные Силы ВСУ в Telegram .

Авиация Воздушных Сил в течение апреля совершила 831 самолето-вылет. Из них:

За апрель силы ПВО отработали по целям всех типов - от крылатых ракет до малых разведывательных беспилотников.

Впрочем, враг продолжает атаковать гражданскую инфраструктуру. Как сообщает РБК-Украина, 2 мая Харьков с утра подвергся серии дроновых ударов - пострадали жилые дома, автосалон и несколько АЗС в разных районах города.

По меньшей мере четыре человека получили ранения или острую стрессовую реакцию.

Также президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что разведка заметила необычную активность со стороны Беларуси. Однако государство все контролирует и в случае чего готово реагировать.