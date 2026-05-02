ua en ru
Сб, 02 мая Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Реформа ВСУ Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

ПВО за апрель уничтожила более 57 тысяч целей России, - Генштаб

16:42 02.05.2026 Сб
2 мин
Сколько ракет и дронов Россия запустила по Украине?
aimg Елена Чупровская
ПВО за апрель уничтожила более 57 тысяч целей России, - Генштаб
Украинская ПВО за апрель 2026 года уничтожила более 57 тысяч воздушных целей - от баллистических ракет до ударных дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные Силы ВСУ в Telegram.

За апрель силы ПВО отработали по целям всех типов - от крылатых ракет до малых разведывательных беспилотников.

Что уничтожили за апрель

Среди сбитых целей:

  • 69 крылатых ракет Х-101;
  • 8 крылатых ракет "Калибр";
  • 5 крылатых ракет "Искандер-К";
  • 4 управляемые авиационные ракеты Х-59/69;
  • 7 баллистических ракет "Искандер-М/KN-23";
  • 4 861 ударный дрон типа Shahed;
  • 1 065 разведывательных беспилотников;
  • 51 110 беспилотников других типов.

Авиация Воздушных Сил в течение апреля совершила 831 самолето-вылет. Из них:

  • более 550 - на прикрытие с воздуха;
  • около 200 - на огневое поражение и поддержку наземных войск.

Впрочем, враг продолжает атаковать гражданскую инфраструктуру. Как сообщает РБК-Украина, 2 мая Харьков с утра подвергся серии дроновых ударов - пострадали жилые дома, автосалон и несколько АЗС в разных районах города.

По меньшей мере четыре человека получили ранения или острую стрессовую реакцию.

Также президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что разведка заметила необычную активность со стороны Беларуси. Однако государство все контролирует и в случае чего готово реагировать.

Больше по теме:
Российская Федерация ПВО Война в Украине Дрони Атака дронов
Новости
Аналитика
