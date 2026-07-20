"Позицію суспільства почуто": Буданов звернувся до українців після хвилі протестів

За словами керівника ОП, він розуміє людей, які відкрито висловлюють свою позицію, адже небайдужість громадян залишається однією з головних сил, що допомагає Україні вистояти.

"Ситуація навколо останніх внутрішніх змін викликала сильні емоції. Розумію людей, які висловлюють свою позицію. Небайдужість - це сила, яка тримає нашу державу всі ці роки. Позицію суспільства почуто", - зазначив він.

Буданов наголосив, що всі питання зараз вирішують фахово, конструктивно та в інтересах держави. Водночас він попросив громадян зберігати спокій і підкреслив, що дискусія є природною для демократичного суспільства, однак має залишатися мирною та не створювати загроз для національної безпеки.

"Закликаю нікого не хейтити. Ворог уважно стежить за кожною нашою внутрішньою суперечкою і чекає, коли ми почнемо воювати між собою. Скажу ворогам прямо: не дочекаєтесь", - наголосив він.