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"Позицію суспільства почуто": Буданов звернувся до українців після хвилі протестів

16:28 20.07.2026 Пн
2 хв
Який меседж керівник ОП надіслав учасникам протестів?
aimg Марія Науменко
Фото: керівник офісу президента Кирило Буданов (Getty Images)

Після хвилі протестів у владі відреагували на суспільний резонанс, запевнивши, що позицію суспільства почуто, та закликали зберігати спокій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис керівника Офісу Президента України Кирила Буданова в Telegram.

За словами керівника ОП, він розуміє людей, які відкрито висловлюють свою позицію, адже небайдужість громадян залишається однією з головних сил, що допомагає Україні вистояти.

"Ситуація навколо останніх внутрішніх змін викликала сильні емоції. Розумію людей, які висловлюють свою позицію. Небайдужість - це сила, яка тримає нашу державу всі ці роки. Позицію суспільства почуто", - зазначив він.

Буданов наголосив, що всі питання зараз вирішують фахово, конструктивно та в інтересах держави. Водночас він попросив громадян зберігати спокій і підкреслив, що дискусія є природною для демократичного суспільства, однак має залишатися мирною та не створювати загроз для національної безпеки.

"Закликаю нікого не хейтити. Ворог уважно стежить за кожною нашою внутрішньою суперечкою і чекає, коли ми почнемо воювати між собою. Скажу ворогам прямо: не дочекаєтесь", - наголосив він.

Нагадаємо, останніми днями в Києві та низці інших міст України тривають акції протесту після кадрових змін у військовому керівництві.

Учасники вимагають повернути Михайла Федорова на посаду міністра оборони та звільнити головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

Тим часом у ЗМІ з’явилася інформація про те, що Зеленський розглядає можливість заміни Сирського. Однак в Генштабі ці чутки спростували.

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УкраїнаОфіс президентаКирило Буданов