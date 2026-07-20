"Позиция общества услышана": Буданов обратился к украинцам после волны протестов

По словам руководителя ОП, он понимает людей, открыто выражающих свою позицию, ведь неравнодушие граждан остается одной из главных сил, помогающей Украине выстоять.

"Ситуация вокруг последних внутренних изменений вызвала сильные эмоции. Понимаю людей, которые выражают свою позицию. Неравнодушие - это сила, которая держит наше государство все эти годы. Позиция общества услышана", - отметил он.

Буданов подчеркнул, что все вопросы сейчас решаются профессионально, конструктивно и в интересах государства. В то же время он попросил граждан сохранять спокойствие и подчеркнул, что дискуссия естественна для демократического общества, однако должна оставаться мирной и не создавать угроз для национальной безопасности.

"Призываю никого не хейтить. Враг внимательно следит за каждым нашим внутренним спором и ждет, когда мы начнем воевать между собой. Скажу врагам прямо: не дождетесь", - подчеркнул он.