Британія відкинула ідею переговорів з Путіним

Купер наголосила, що Росія наразі не виявила жодної зацікавленості в мирі.

"Я думаю, що нам потрібні докази того, що Путін справді хоче миру, а наразі я цього все ще не бачу", - сказала вона.

Таким чином вона відкинула пропозиції Парижа і Рима про те, що європейським союзникам слід розглянути можливість відновлення дипломатичних відносин з Путіним у рамках зусиль щодо припинення війни в Україні.

Глава британського МЗС вважає, що за відсутності доказів про готовність до миру тиск на Москву повинен посилюватися - за допомогою санкцій і військової підтримки, а не послаблюватися.

"Ми все ще маємо бути готові, поряд з цією дійсно важливою роботою, посилювати тиск, економічний тиск, а також за допомогою військової підтримки України, військовий тиск на Росію, - сказала вона.

На думку Купер, на цей момент дипломатичний центр тяжіння знаходиться в Україні та країнах – найближчих союзницях Києва.

"Ми бачимо величезну відданість справі з боку України, США та Європи, які розробляють плани миру, включаючи гарантії безпеки. Але поки що я не бачу доказів того, що Путін готовий сісти за стіл переговорів", – додала міністр.

Такі коментарі пролунали на тлі побоювань у Брюсселі, що ЄС може бути відкинутий на другий план, якщо Вашингтон візьме на себе керівну роль у будь-яких майбутніх переговорах з Москвою.

Ці побоювання вже спонукали ЄС до кроків з метою зміцнення свого впливу, зокрема до планів створити посаду спецпредставника ЄС, щоб забезпечити Союзу місце за столом переговорів.