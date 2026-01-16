Британия отвергла идею переговоров с Путиным

Купер подчеркнула, что Россия пока не проявила никакой заинтересованности в мире.

"Я думаю, что нам нужны доказательства того, что Путин действительно хочет мира, а пока я этого все еще не вижу", - сказала она.

Таким образом она отвергла предложения Парижа и Рима о том, что европейским союзникам следует рассмотреть возможность восстановления дипломатических отношений с Путиным в рамках усилий по прекращению войны в Украине.

Глава британского МИД считает, что при отсутствии доказательств о готовности к миру давление на Москву должно усиливаться - с помощью санкций и военной поддержки, а не ослабляться.

"Мы все еще должны быть готовы, наряду с этой действительно важной работой, усиливать давление, экономическое давление, а также с помощью военной поддержки Украины, военное давление на Россию, - сказала она.

По мнению Купер, на данный момент дипломатический центр притяжения находится в Украине и странах - ближайших союзницах Киева.

"Мы видим огромную преданность делу со стороны Украины, США и Европы, которые разрабатывают планы мира, включая гарантии безопасности. Но пока я не вижу доказательств того, что Путин готов сесть за стол переговоров", - добавила министр.

Такие комментарии прозвучали на фоне опасений в Брюсселе, что ЕС может быть отброшен на второй план, если Вашингтон возьмет на себя руководящую роль в любых будущих переговорах с Москвой.

Эти опасения уже побудили ЕС к шагам с целью укрепления своего влияния, в частности к планам создать должность спецпредставителя ЕС, чтобы обеспечить Союзу место за столом переговоров.