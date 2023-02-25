Позиції ядерних сил Росії не змінилися після її відмови від ДСНО, - Пентагон
У Пентагоні не бачать змін в позиції стратегічних ядерних сил РФ після заяв кремлівського диктатора Володимира Путіна про призупинення участі у ДСНО.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг речника Міноборони США Патріка Райдера.
"Ми вважаємо прикрим, що вони вирішили призупинити свою участь у договорі. Це безвідповідально, враховуючи можливі наслідки", - сказав генерал.
Водночас Райдер зазначив, що наразі не фіксується зміна Росією конфігурації її ядерних можливостей.
"Щодо позиції стратегічних сил РФ, ми не бачили жодних ознак того, що вона змінилася, так само як і ми не змінили нашої позиції", - додав представник Пентагону.
Нагадаємо, 21 лютого під час звернення до Федеральних зборів Путін оголосив, що Росія призупиняє участь у Договорі про стратегічні наступальні озброєння з США.
Окрім цього, диктатор наказав Міноборони РФ та "Росатому" підготуватися до можливого початку ядерних випробувань, якщо Сполучені Штати це зроблять.
Більш детально про відповідне рішення країни-агресора можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.