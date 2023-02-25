Позиции ядерных сил России не изменились после ее отказа от ДСНВ, - Пентагон

В Пентагоне не видят изменений в позиции стратегических ядерных сил РФ после заявлений кремлевского диктатора Владимира Путина о приостановлении участия в ДСНВ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг спикера Минобороны США Патрика Райдера.

"Мы считаем досадным, что они решили приостановить свое участие в договоре. Это безответственно, учитывая возможные последствия", - сказал генерал.

В то же время Райдер отметил, что в настоящее время не фиксируется смена Россией конфигурации ее ядерных возможностей.

"О позиции стратегических сил РФ, мы не видели никаких признаков того, что она изменилась, равно как и мы не изменили нашей позиции", - добавил представитель Пентагона.