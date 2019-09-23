Позиция Британии не дает оснований для заключения соглашения по Brexit

Фото: Мишель Барнье (flickr.com/eppofficial)

Брюссель хочет положить конец неопределенности о границе между Северной Ирландией и республикой Ирландия

Представитель Европейского союза на переговорах по Brexit Мишель Барнье заявил, что позиция Лондона не дает никаких оснований для заключения соглашения о выходе Великобритании из ЕС (Brexit). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По его словам, из-за нынешних рассуждений британского правительства, трудно прийти к юридически действенному решению по соглашению.

"Учитывая нынешние рассуждения Великобритании, трудно понять, как мы можем прийти к юридически действенному решению, которое отвечает всем целям бэкстопа (ирландской границы - ред.). Это очень чувствительная и трудная фаза", - представитель ЕС.

Он подчеркнул, что Брюссель хочет положить конец неопределенности относительно границы между Северной Ирландией и республикой Ирландия.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер считает, что выход Британии из ЕС без соглашения приведет к появлению физической границы между республикой Ирландией и Северной Ирландией.

Кроме того, в Брюсселе готовы пересмотреть условия соглашения о Brexit. Такое решение было принято по итогам встречи представителей Евросоюза и Великобритании 20 сентября.

Отметим, премьер Великобритании Борис Джонсон ранее заявил, что страна выйдет из Европейского союза 31 октября в любом случае. В Брюсселе предупредили, что в случае Brexit без сделки Великобритания должна будет взять на себя "полную ответственность и серьезные последствия, которые это повлечет".