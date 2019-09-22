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Юнкер: "Жесткий" Brexit приведет к появлению физической границы в Ирландии

Новости » Политика    22.09.2019 - 14:52
Юнкер: "Жесткий" Brexit приведет к появлению физической границы в Ирландии
Фото: Жан-Клод Юнкер (flickr.com/european_parliament)

Ответственность за границы в Ирландии будет полностью лежать на правительстве Великобритании

Глава Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер считает, что выход Британии из Европейского союза (Brexit) без соглашения приведет к появлению физической границы между республикой Ирландией и Северной Ирландией. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

По словам главы Еврокомиссии, ему не нравится такое развитие ситуации.

"Мне не нравится жесткая граница, потому что соглашение Страстной пятницы (Белфастское соглашение 1998 года) должно выполняться во всех частях (острова). Ситуация в Ирландии улучшилась, и мы не должны шутить с этим. Иногда у меня складывается впечатление, что некоторые люди забывают уроки истории, но история (конфликта) вернется немедленно", - заявил он.

На уточняющий вопрос ведущей, значит ли это, что на острове Ирландия появится жесткая граница в случае "жесткого" Brexit, Юнкер ответил утвердительно.

В то же время дипломат подчеркнул, что ответственность за такое развитие событий будет полностью лежать на правительстве Великобритании.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в Брюсселе готовы пересмотреть условия соглашения о Brexit. Такое решение было принято по итогам встречи представителей ЕС и Великобритании 20 сентября

Отметим, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон ранее заявил, что страна выйдет из ЕС 31 октября в любом случае. В Брюсселе предупредили, что в случае Brexit без сделки Великобритания должна будет взять на себя "полную ответственность и серьезные последствия, которые это повлечет".

Предложения Великобритании по Brexit не решают проблему ирландской границы, - SkyNews Великобритания и ЕС продолжат переговоры по Brexit
Новости Украины ВеликобританияЖан-Клод ЮнкерBrexit
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