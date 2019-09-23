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Позиція Британії не дає підстав для висновку угоди за Brexit

Новини » Політика    23.09.2019 - 16:55
Позиція Британії не дає підстав для висновку угоди за Brexit
Фото: Мішель Барньє (flickr.com/eppofficial)

Брюссель хоче покласти край невизначеності щодо кордоні між Північною Ірландією і республікою Ірландія

Представник Європейського союзу на переговорах по Brexit Мішель Барньє заявив, що позиція Лондона не дає жодних підстав для укладення угоди про вихід Великобританії з ЄС (Brexit). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За його словами, за нинішніх міркувань британського уряду, важко прийти до юридично дієвому вирішенню за угодою.

"Враховуючи нинішні міркування Великобританії, важко зрозуміти, як ми можемо прийти до юридично дієвого рішення, яке відповідає всім цілям бэкстопа (ірландської кордону - ред.). Це дуже чутлива і важка фаза", - представник ЄС.

Він підкреслив, що Брюссель хоче покласти край невизначеності щодо кордону між Північною Ірландією і республікою Ірландія.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що глава Єврокомісії Жан-Клод Юнкер вважає, що вихід Британії з ЄС без угоди призведе до появи фізичної кордону між республікою Ірландією і Північною Ірландією.

Крім того, в Брюсселі готові переглянути умови угоди про Brexit. Таке рішення було ухвалене за підсумками зустрічі представників Євросоюзу і Великобританії 20 вересня.

Відзначимо, прем'єр Великобританії Борис Джонсон раніше заявив, що країна вийде з Європейського союзу 31 жовтня в будь-якому випадку. В Брюсселі попередили, що в разі Brexit без угоди Великобританія повинна буде взяти на себе "повну відповідальність і серйозні наслідки, які це спричинить".

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