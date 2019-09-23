Джонсон сомневается в прорыве по Brexit на Генассамблее ООН

Фото: Борис Джонсон (kmu.gov.ua)

После предложений о возможном компромиссе относительно ирландского границы, премьер признал, что "все еще остаются пробелы"

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предупредил, что переговоры по выходу страны из Евросоюза (Brexit), которые запланированы на этой неделе "на полях" Генеральной ассамблеи ООН, не приведут к прорыву в решении проблемы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Он отметил, что не хочет вселять надежду, что в Нью-Йорке произойдет прорыв по сделке.

"Я не хочу чрезмерно вселять веру в то, что в Нью-Йорке произойдет прорыв. Я не настроен пессимистично, мы будем двигаться вперед, но нужно сделать еще много работы", - заявил Джонсон.

После предложений о возможном компромиссе по поводу бурного вопросы ирландского границы, британский премьер признал, что "все еще остаются пробелы, все еще возникают трудности" относительно решения этого вопроса.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в Брюсселе готовы пересмотреть условия соглашения о Brexit. Такое решение было принято по итогам встречи представителей ЕС и Великобритании 20 сентября

Отметим, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон ранее заявил, что страна выйдет из ЕС 31 октября в любом случае. В Брюсселе предупредили, что в случае Brexit без соглашения Великобритания должна будет взять на себя "полную ответственность и серьезные последствия, которые это повлечет".