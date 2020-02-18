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Штаб заявил о распространении фейков о сегодняшних боях на Донбассе

Новости » Происшествия     18.02.2020 - 11:23
Штаб заявил о распространении фейков о сегодняшних боях на Донбассе
Иллюстративное фото (mil.gov.ua)

Штаб ООС призывает СМИ использовать только официальную информацию  

По факту сегодняшнего наступления боевиков на Донбассе в средствах массовой информации распространяются фейки. Об этом говорится в сообщении штаба операции Объединенных сил (ООС) в Facebook.

В штабе заявили, что в информационном пространстве распространяется большое количество "не полностью достоверных сообщений" о наступлении боевиков.

"… просим средства массовой информации пользоваться только проверенной и официальной информацией, поступающей от Командования операции Объединенных сил", - говорится в сообщении.

Штаб заявил о распространении фейков о сегодняшних боях на Донбассе

Напомним, по официальным данным, утренние бои в Луганской области завершились, в результате них погиб один и ранены четверо украинских бойцов. Также сообщалось, что силы ООС нанесли удар по позициям противника и сохранили контроль над ситуацией. По данным штаба, боевики запросили режим тишины.

На бои уже отреагировал президент Украины Владимир Зеленский и собрал чрезвычайное заседание СНБО. Он также назвал сегодняшнее наступление противника попыткой сорвать мирный процесс на Донбассе. Кроме того, он отметил, что сегодня на заседании СНБО будут обсуждать и принимать решение о дальнейших шагах.

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