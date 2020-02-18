Президент созывает СНБО

Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Брифинг состоится в 12:00

Во вторник, 18 февраля, состоится заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины при участии секретаря СНБО, руководства Генерального штаба ВСУ, Министерства внутренних дел и Службы безопасности Украины. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Офиса президента.

В сообщении пресс-службы не указано в связи с чем собирается СНБО. Брифинг по итогам заседания состоится в 12:00.

Напомним, сегодня утром штаб операции Объединенных сил (ООС) сообщил о том, что боевики атаковали позиции украинских подразделений вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный, среди украинских военных есть потери.

На данный момент между украинскими военными и боевиками продолжается бой.

Вчера, по данным Главного управления разведки Минобороны, сообщалось, что командование боевиков на Донбассе отменило ограничения по режиму тишине. Подразделениям 1 и 2 армейских корпусов Вооруженных сил РФ, которые находятся возле линии соприкосновения, позволили вести обстрелы по украинским позициям.

Также РБК-Украина сообщало, что в России считают, что рассмотрение идеи президента Украины Владимира Зеленского по патрулированию границы с РФ на Донбассе невозможно без учета мнения "ДНР" и "ЛНР".