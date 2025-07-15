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Пожежі та зруйновані будинки: рятувальники показали наслідки атаки на Харківщину

Фото: наслідки російської атаки у Харківській області (t.me/dsns_telegram)
Автор: Ірина Глухова

У ніч на 15 липня РФ атакувала Харківщину дронамі-камікадзе, внаслідок чого спалахнули пожежі у кількох населених пунктах. Найбільше постраждав Куп’янський район.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужби ДСНС України.

За даними рятувальників, у селі Приколотне дрони зруйнували приватні будинки. Вогонь охопив два житлові будинки та чотири господарські споруди загальною площею близько 300 квадратних метрів.

Унаслідок атаки постраждала 68-річна жінка, її стан уточнюється.

Також ворог вдарив по місту Чугуїв. Унаслідок нічної атаки там спалахнули пожежі у двох будівлях та на відкритій території площею до 2 гектарів.

За попередніми даними, обійшлося без постраждалих.

На місцях працювали рятувальники, медики та піротехнічні підрозділи ДСНС, які ліквідували наслідки обстрілів.

 

Фото: наслідки російської атаки у Харківській області (t.me/dsns_telegram)

Атака на Харків

Вдень у понеділок, 14 липня, росіяни завдали удару по Харкову безпілотником. Через атаку було пошкоджено зупинку громадського транспорту.

12 липня Росія атакувала Харків комбінованим ударом. Ворог застосував керовані авіабомби та дрони-камікадзе, внаслідок чого спалахнули масштабні пожежі.

11 липня серія вибухів також пролунала у Харкові - під атаку безпілотників потрапив центр міста. Вибухами зачепило пологовий будинок, де знаходилися породіллі з немовлятами.

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