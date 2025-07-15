Пожары и разрушенные дома: спасатели показали последствия атаки на Харьковщину

По данным спасателей, в селе Приколотное дроны разрушили частные дома. Огонь охватил два жилых дома и четыре хозяйственные постройки общей площадью около 300 квадратных метров.

В результате атаки пострадала 68-летняя женщина, ее состояние уточняется.

Также враг ударил по городу Чугуев. В результате ночной атаки там вспыхнули пожары в двух зданиях и на открытой территории площадью до 2 гектаров.

По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

На местах работали спасатели, медики и пиротехнические подразделения ГСЧС, которые ликвидировали последствия обстрелов.

Фото: последствия российской атаки в Харьковской области (t.me/dsns_telegram)