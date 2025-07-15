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Пожары и разрушенные дома: спасатели показали последствия атаки на Харьковщину

Фото: последствия российской атаки в Харьковской области (t.me/dsns_telegram)
Автор: Ірина Глухова

В ночь на 15 июля РФ атаковала Харьковскую область дронами-камикадзе, в результате чего вспыхнули пожары в нескольких населенных пунктах. Больше всего пострадал Купянский район.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.

По данным спасателей, в селе Приколотное дроны разрушили частные дома. Огонь охватил два жилых дома и четыре хозяйственные постройки общей площадью около 300 квадратных метров.

В результате атаки пострадала 68-летняя женщина, ее состояние уточняется.

Также враг ударил по городу Чугуев. В результате ночной атаки там вспыхнули пожары в двух зданиях и на открытой территории площадью до 2 гектаров.

По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

На местах работали спасатели, медики и пиротехнические подразделения ГСЧС, которые ликвидировали последствия обстрелов.

 

Фото: последствия российской атаки в Харьковской области (t.me/dsns_telegram)

 

Атака на Харьков

Днем в понедельник, 14 июля, россияне нанесли удар по Харькову беспилотником. Из-за атаки была повреждена остановка общественного транспорта.

12 июля Россия атаковала Харьков комбинированным ударом. Враг применил управляемые авиабомбы и дроны-камикадзе, в результате чего вспыхнули масштабные пожары.

11 июля серия взрывов также прозвучала в Харькове - под атаку беспилотников попал центр города. Взрывами задело роддом, где находились роженицы с младенцами.

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