Атака Шахедів на центр Харкова: постраждала людина
Щонайменше одна людина дістала поранення внаслідок ранкової атаки дронів на центр Харкова 11 липня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови ОВА Олега Синєгубова в Telegram.
"Станом на цю хвилину відомо про постраждалого 64-річного чоловіка внаслідок атаки на Салтівський район міста Харків", - повідомив Синєгубов.
Інших подробиць щодо наслідків атаки він поки що не надав.
Як відомо, у центрі міста "Шахеди" влучили в медичний заклад, що працює, у Салтівському районі. Там вибило скло.
Також зафіксовано влучання в житлову забудову - у триповерхову будівлю. Спалахнула пожежа.
Атака на Україну 11 липня
Нагадаємо, в ніч на 11 липня моніторингові канали повідомили, що Росія запустила невелику кількість дронів.
У Чугуєві Харківської області пролунали вибухи. Унаслідок чергового російського удару було пошкоджено будівлю лікарні. Постраждали кілька осіб.
Також вибухи пролунали в Миколаєві. У місті спалахнула пожежа через атаку "Шахедів".
У Сумах під час повітряної тривоги пролунала серія вибухів. Це сталося близько п'ятої години ранку, коли в області вже кілька годин тривала повітряна тривога.
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