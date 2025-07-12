Масштабні пожежі та пошкодження: з'явилися перші фото наслідків удару РФ по Харкову

Росія атакувала комбінованим ударом Харків. У місті пожежі, є постраждалі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України та мера міста Ігоря Терехова.

Як повідомляє Терехов, до трьох зросла кількість постраждалих від вранішнього терористичного обстрілу Харкова.

На місці працюють рятувальники, піротехніки та комунальні служби.

Частково пошкоджені житлові будинки та цивільні авто. За попередніми даними, одна людина постраждала.

Влучання зафіксовані по складських приміщеннях, гаражах та інших будівлях.

Ворог застосував керовані авіабомби та дрони-камікадзе, внаслідок чого спалахнули масштабні пожежі.

Сьогодні, 12 липня російські війська атакували Харків - під удар потрапив Київський район міста.

Атака на Україну 12 липня

Росія завдала щонайменше 10 ударів по Харкову в ніч на 12 липня, застосувавши вісім бойових дронів та дві керовані авіабомби.

Основний удар прийшовся на колишнє підприємство, яке кілька років не працює, повідомили міський голова Ігор Терехов і очільник ОВА Олег Синєгубов.

Один із дронів типу "Шахед" влучив у об’єкт критичної інфраструктури. Внаслідок атаки пошкоджено житлові будинки, вибито шибки, знищено автівки та порушено електромережі. Постраждали двоє чоловіків 33 та 55 років - їх госпіталізували, їм надають необхідну медичну допомогу.

Водночас у Західній Україні також зафіксували наслідки ворожих атак. У Львові внаслідок удару дрона зруйновано під’їзд житлового будинку і стався витік газу. У Залізничному районі спалахнула пожежа на даху нежитлової будівлі.

У Луцьку внаслідок масованого обстрілу Росії майже повністю знищено житловий будинок, пошкоджені інші споруди. Ситуація залишається напруженою, триває ліквідація наслідків атак.

Детальніше про нічну атаку - в матеріалі РБК-Україна.

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