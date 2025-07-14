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Удар по Харкову посеред дня: пошкоджено зупинку транспорту

Харків, Понеділок 14 липня 2025 14:43
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Удар по Харкову посеред дня: пошкоджено зупинку транспорту Фото: рятувальники на місці обстрілу (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Ірина Глухова

Вдень у понеділок, 14 липня, росіяни завдали удару по Харкову безпілотником. Через атаку пошкоджено зупинку громадського транспорту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера міста Ігоря Терехова.

За його інформацією, вибух стався у Шевченківському районі Харкова. Попередньо йдеться про атаку дрона типу "Молнія".

Мер додав, що спочатку фахівці перевіряли повідомлення про пошкодження автомобіля та трамвайних рейок.

Згодом Терехов підтвердив приліт у район. Тип дрона мають остаточно встановити експерти. Він також зазначив, що обійшлося без постраждалих.

"Пошкоджено зупинку громадського транспорту", - повідомив міський голова.

На місці працюють профільні служби.

Нагадаємо, про застосування "Молнії" для ударів по Харкову вперше стало відомо у листопаді минулого року. Тоді ворожий безпілотник влучив у відкриту місцевість у Салтівському районі. Постраждали дві людини. Також внаслідок атаки було вибито вікна у багатоповерхівках.

Що відомо про дрон "Молнія"

Безпілотник "Молнія" - це FPV-дрон літакового типу, для виробництва якого росіяни використовують найдешевшу китайську електроніку.

Корпуси зроблені з фанери, шпону, пінопласту і 18-міліметрових алюмінієвих труб. Дрон оснащений системою автопілота з квадрокоптера і не має GPS-модуля, тому керується пілотом вручну.

У порівнянні з FPV-дронами "Молнія" має більшу дальність польоту - близько 40 км. Такий безпілотник може нести бойову частину вагою близько трьох кілограмів.

Авіаційний експерт Валерій Романенко пояснював, що "Молнія" зібраний із вкрай примітивних деталей. Загальна вартість одного такого безпілотника оцінюється в 300 доларів. Детальніше про це - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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