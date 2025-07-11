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Удар Росії по центру Харкова: зачепило пологовий будинок, кількість поранених зростає

П'ятниця 11 липня 2025 07:12
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Удар Росії по центру Харкова: зачепило пологовий будинок, кількість поранених зростає Фото: у Харкові зачепило пологовий будинок (facebook.com/DSNSKHARKIV)
Автор: Марія Рагуткіна

Унаслідок ранкового російського удару із застосуванням безпілотників типу "Шахед" по центру Харкова кількість постраждалих зросла до трьох. Пошкоджено пологовий будинок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву мера міста Ігоря Терехова в Telegram.

"Ранковими вибухами зачепило пологовий будинок, де знаходилися породіллі з немовлятами", - повідомив він.

За словами Терехова, на щастя, у медичному закладі обійшлося без постраждалих. Мер міста зазначив, що породіль із малюками евакуюють в інший медзаклад.

Як відомо, під час ранкової атаки удару зазнав центр Харкова - Салтівський район. Раніше повідомлялося про те, що дрон влучив у житлову забудову - у триповерхову будівлю і у двір.

Місцева влада розповіла, що було пошкоджено будівлю, спалахнула пожежа.

Удар "Шахедів" по Україні 11 липня

Нагадаємо, в ніч на 11 липня моніторингові канали повідомили, що Росія запустила невелику кількість дронів. Удару окупантів зазнав не тільки Харків.

У Чугуєві Харківської області пролунали вибухи. Унаслідок удару було пошкоджено будівлю лікарні. Постраждали кілька людей. Зафіксовано сім влучень загалом.

Також вибухи пролунали в Миколаєві. У місті спалахнула пожежа через атаку ударних дронів типу "Шахедів".

У Сумах під час повітряної тривоги пролунала серія вибухів. Місцева влада та військові закликали мешканців стежити за повідомленнями та не нехтувати сигналами повітряної тривоги.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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