Удар Росії по центру Харкова: зачепило пологовий будинок, кількість поранених зростає

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву мера міста Ігоря Терехова в Telegram .

"Ранковими вибухами зачепило пологовий будинок, де знаходилися породіллі з немовлятами", - повідомив він.

За словами Терехова, на щастя, у медичному закладі обійшлося без постраждалих. Мер міста зазначив, що породіль із малюками евакуюють в інший медзаклад.

Як відомо, під час ранкової атаки удару зазнав центр Харкова - Салтівський район. Раніше повідомлялося про те, що дрон влучив у житлову забудову - у триповерхову будівлю і у двір.

Місцева влада розповіла, що було пошкоджено будівлю, спалахнула пожежа.