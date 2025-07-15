ua en ru
Вт, 15 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Пожежі та зруйновані будинки: рятувальники показали наслідки атаки на Харківщину

Вівторок 15 липня 2025 08:26
UA EN RU
Пожежі та зруйновані будинки: рятувальники показали наслідки атаки на Харківщину Фото: наслідки російської атаки у Харківській області (t.me/dsns_telegram)
Автор: Ірина Глухова

У ніч на 15 липня РФ атакувала Харківщину дронамі-камікадзе, внаслідок чого спалахнули пожежі у кількох населених пунктах. Найбільше постраждав Куп’янський район.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужби ДСНС України.

За даними рятувальників, у селі Приколотне дрони зруйнували приватні будинки. Вогонь охопив два житлові будинки та чотири господарські споруди загальною площею близько 300 квадратних метрів.

Унаслідок атаки постраждала 68-річна жінка, її стан уточнюється.

Також ворог вдарив по місту Чугуїв. Унаслідок нічної атаки там спалахнули пожежі у двох будівлях та на відкритій території площею до 2 гектарів.

За попередніми даними, обійшлося без постраждалих.

На місцях працювали рятувальники, медики та піротехнічні підрозділи ДСНС, які ліквідували наслідки обстрілів.

Фото: наслідки російської атаки у Харківській області (t.me/dsns_telegram)

Атака на Харків

Вдень у понеділок, 14 липня, росіяни завдали удару по Харкову безпілотником. Через атаку було пошкоджено зупинку громадського транспорту.

12 липня Росія атакувала Харків комбінованим ударом. Ворог застосував керовані авіабомби та дрони-камікадзе, внаслідок чого спалахнули масштабні пожежі.

11 липня серія вибухів також пролунала у Харкові - під атаку безпілотників потрапив центр міста. Вибухами зачепило пологовий будинок, де знаходилися породіллі з немовлятами.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Харків Війна в Україні
Новини
Готуються до війни: Нідерланди хочуть переробити вагони на госпіталі для солдатів
Готуються до війни: Нідерланди хочуть переробити вагони на госпіталі для солдатів
Аналітика
Чому Київ через СРСР став схожим на Буенос-Айрес, а не на Прагу – інтерв’ю з краєзнавцем
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна Чому Київ через СРСР став схожим на Буенос-Айрес, а не на Прагу – інтерв’ю з краєзнавцем