Пожары и разрушенные дома: спасатели показали последствия атаки на Харьковщину
В ночь на 15 июля РФ атаковала Харьковскую область дронами-камикадзе, в результате чего вспыхнули пожары в нескольких населенных пунктах. Больше всего пострадал Купянский район.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.
По данным спасателей, в селе Приколотное дроны разрушили частные дома. Огонь охватил два жилых дома и четыре хозяйственные постройки общей площадью около 300 квадратных метров.
В результате атаки пострадала 68-летняя женщина, ее состояние уточняется.
Также враг ударил по городу Чугуев. В результате ночной атаки там вспыхнули пожары в двух зданиях и на открытой территории площадью до 2 гектаров.
По предварительным данным, обошлось без пострадавших.
На местах работали спасатели, медики и пиротехнические подразделения ГСЧС, которые ликвидировали последствия обстрелов.
Фото: последствия российской атаки в Харьковской области (t.me/dsns_telegram)
Атака на Харьков
Днем в понедельник, 14 июля, россияне нанесли удар по Харькову беспилотником. Из-за атаки была повреждена остановка общественного транспорта.
12 июля Россия атаковала Харьков комбинированным ударом. Враг применил управляемые авиабомбы и дроны-камикадзе, в результате чего вспыхнули масштабные пожары.
11 июля серия взрывов также прозвучала в Харькове - под атаку беспилотников попал центр города. Взрывами задело роддом, где находились роженицы с младенцами.
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