Пожежі та зруйновані будинки: наслідки чергової атаки дронами на Одещині

"Ворог знову атакував мирне населення та цивільну інфраструктуру Одещини. Сили ППО знищили більшість ворожих цілей, проте уламками ворожих дронів пошкоджено приватні домоволодіння", - зазначив Кіпер.

За його даними, в області зруйновано гараж і дахи двох житлових будинків. Виникли пожежі, які оперативно ліквідували рятувальники.

"Інформація про постраждалих, на щастя, не надходила", - додав він.

Рятувальники підтвердили, що були пошкоджені приватні житлові будинки та гараж, а також додали, що від російської атаки була пошкоджена газова труба.

"Виникла пожежа. Рятувальники оперативно ліквідували займання", - зазначили в ДСНС.