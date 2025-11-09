RU

Встреча Трампа и Путина Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине

Пожары и разрушенные дома: последствия очередной атаки дронами в Одесской области

Фото: россияне в очередной раз атаковали Одесскую область (t.me/dsns_telegram)
Автор: Карина Левицкая

Ночью враг снова атаковал Одесскую область дронами. Несмотря на успешную работу ПВО, обломки сбитых дронов повредили частные дома и вызвали пожары, которые спасатели оперативно потушили.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Одесской ОГА Олега Кипера и ГСЧС.

"Враг снова атаковал мирное население и гражданскую инфраструктуру Одесской области. Силы ПВО уничтожили большинство вражеских целей, однако обломками вражеских дронов повреждены частные домовладения", - отметил Кипер.

По его данным, в области разрушены гараж и крыши двух жилых домов. Возникли пожары, которые оперативно ликвидировали спасатели.

"Информация о пострадавших, к счастью, не поступала", - добавил он.

Спасатели подтвердили, что были повреждены частные жилые дома и гараж, а также добавили, что от российской атаки была повреждена газовая труба.

 

"Возник пожар. Спасатели оперативно ликвидировали возгорание", - отметили в ГСЧС.

Удары россиян по Одессе и области

С начала полномасштабного вторжения российские войска регулярно обстреливают Одессу и область, используя ракеты различных типов и ударные дроны.

В частности, 29 октября в результате ночной атаки оккупантов в регионе был поврежден энергетический объект компании ДТЭК, ранен один работник.

Тогда без электроснабжения остались около 30 тысяч домов.

11 октября враг также атаковал Одессу и область ударными беспилотниками. Вследствие этого повреждения получили объекты энергетики, жилые дома, гостиница и многоэтажки, есть пострадавшие.

Ранее российские дроны попали по Одессе и окрестностям, вызвав разрушения жилых домов и Дворца спорта. В девятиэтажке, на складах и в нескольких автомобилях возникли пожары, серьезные повреждения получил Дворец спорта.

ОдессаАтака дронов