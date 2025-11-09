Пожары и разрушенные дома: последствия очередной атаки дронами в Одесской области

"Враг снова атаковал мирное население и гражданскую инфраструктуру Одесской области. Силы ПВО уничтожили большинство вражеских целей, однако обломками вражеских дронов повреждены частные домовладения", - отметил Кипер.

По его данным, в области разрушены гараж и крыши двух жилых домов. Возникли пожары, которые оперативно ликвидировали спасатели.

"Информация о пострадавших, к счастью, не поступала", - добавил он.

Спасатели подтвердили, что были повреждены частные жилые дома и гараж, а также добавили, что от российской атаки была повреждена газовая труба.

"Возник пожар. Спасатели оперативно ликвидировали возгорание", - отметили в ГСЧС.