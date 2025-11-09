Пожары и разрушенные дома: последствия очередной атаки дронами в Одесской области
Ночью враг снова атаковал Одесскую область дронами. Несмотря на успешную работу ПВО, обломки сбитых дронов повредили частные дома и вызвали пожары, которые спасатели оперативно потушили.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Одесской ОГА Олега Кипера и ГСЧС.
"Враг снова атаковал мирное население и гражданскую инфраструктуру Одесской области. Силы ПВО уничтожили большинство вражеских целей, однако обломками вражеских дронов повреждены частные домовладения", - отметил Кипер.
По его данным, в области разрушены гараж и крыши двух жилых домов. Возникли пожары, которые оперативно ликвидировали спасатели.
"Информация о пострадавших, к счастью, не поступала", - добавил он.
Спасатели подтвердили, что были повреждены частные жилые дома и гараж, а также добавили, что от российской атаки была повреждена газовая труба.
"Возник пожар. Спасатели оперативно ликвидировали возгорание", - отметили в ГСЧС.
Удары россиян по Одессе и области
С начала полномасштабного вторжения российские войска регулярно обстреливают Одессу и область, используя ракеты различных типов и ударные дроны.
В частности, 29 октября в результате ночной атаки оккупантов в регионе был поврежден энергетический объект компании ДТЭК, ранен один работник.
Тогда без электроснабжения остались около 30 тысяч домов.
11 октября враг также атаковал Одессу и область ударными беспилотниками. Вследствие этого повреждения получили объекты энергетики, жилые дома, гостиница и многоэтажки, есть пострадавшие.
Ранее российские дроны попали по Одессе и окрестностям, вызвав разрушения жилых домов и Дворца спорта. В девятиэтажке, на складах и в нескольких автомобилях возникли пожары, серьезные повреждения получил Дворец спорта.