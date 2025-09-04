РФ массированно била по Харьковщине ночью: горели дома, есть пострадавшие (фото)

В поселке Малиновка Чугуевского района дроны попали в частный двор. Там загорелся жилой дом и легковые автомобили. Пострадали пять человек. Все они получили легкие телесные повреждения и острую реакцию на стресс. От госпитализации люди отказались.

Всего в результате ночной атаки зафиксировано четыре пожара. Огонь охватил территорию гражданского предприятия и инфраструктурные объекты.

К ликвидации последствий вражеских ударов привлекли 47 спасателей и восемь единиц техники ГСЧС.

Фото: РФ ударила дронами по Харьковщине (ГСЧС)