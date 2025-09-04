ua en ru
РФ массированно била по Харьковщине ночью: горели дома, есть пострадавшие (фото)

Харьков, Четверг 04 сентября 2025 10:10
РФ массированно била по Харьковщине ночью: горели дома, есть пострадавшие (фото) Фото: последствия ночной атаки дронов по Харьковской области (ГСЧС)
Автор: Савченко Юлія

Ночью 4 августа вражеские дроны атаковали дома и предприятия в Харьковской области. Возникли пожары, есть раненые среди гражданских.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС.

В поселке Малиновка Чугуевского района дроны попали в частный двор. Там загорелся жилой дом и легковые автомобили. Пострадали пять человек. Все они получили легкие телесные повреждения и острую реакцию на стресс. От госпитализации люди отказались.

Всего в результате ночной атаки зафиксировано четыре пожара. Огонь охватил территорию гражданского предприятия и инфраструктурные объекты.

К ликвидации последствий вражеских ударов привлекли 47 спасателей и восемь единиц техники ГСЧС.

Фото: РФ ударила дронами по Харьковщине (ГСЧС)

Напомним, 3 сентября под вражеским обстрелом находился Харьков. В городе зафиксирован "прилет" дрона "Молния" на территории учебного заведения в Салтовском районе.

Ночная атака вражеских дронов

В течение ночи 4 сентября Россия выпустила по территории Украины 112 беспилотников с шести направлений. Противовоздушной обороной было сбито или подавлено 84 вражеских "Шахеды" и беспилотники-имитаторы на севере, востоке и юге страны.

Зафиксировано попадание 28 дронов-камикадзе в 17 локациях, а также падение обломков сбитых БпЛА в 5 населенных пунктах.

Так, под атакой дронов оказалась Одесса. В результате удара вспыхнул пожар в складском помещении, поврежден грузовой автомобиль. Обошлось без пострадавших.

Харьков Война в Украине Атака дронов
