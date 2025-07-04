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Пожежі та понівечені будинки: з'явились фото наслідків масованої атаки на Київ

П'ятниця 04 липня 2025 08:20
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Пожежі та понівечені будинки: з'явились фото наслідків масованої атаки на Київ Фото: наслідки російської атаки на Київ (t.me/dsns_telegram)
Автор: Ірина Глухова

Російські терористи в ніч проти 4 липня атакували Київ дронами та балістичними ракетами. Пожежі та пошкодження зафіксовані одразу у декількох районах столиці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ДСНС України.

У Солом’янському районі зафіксовано часткове руйнування п’ятиповерхового будинку. Спалахнула масштабна пожежа на даху семиповерхівки площею близько 2000 квадратних метрів. Також горіли складські приміщення, станція техобслуговування та територія гаражного кооперативу. Пошкоджено значну кількість цивільної інфраструктури.

У Святошинському районі внаслідок влучання дрону у 14-поверховий житловий будинок спалахнула пожежа. Загорілися також автомобілі, вогонь охопив кілька нежитлових будівель.

У Шевченківському районі пошкоджено незаселений восьмиповерховий будинок, зруйнований перший поверх.

У Голосіївському та Дарницькому районах зафіксоване падіння уламків ворожих дронів.

Інформація про кількість постраждалих наразі уточнюється.

"До ліквідації наслідків обстрілу у Києві залучені понад 450 рятувальників та близько 100 одиниць техніки ДСНС", - йдеться у повідомленні.

Фото: наслідки російської атаки на столицю (t.me/dsns_telegram)

Атака РФ на Київ

Повітряну тривогу в Києві оголосили о 17:15 через загрозу атаки дронів. Вона тривала до 19:24, однак уже о 20:00 сирени пролунали знову.

У ніч на 4 липня у Києві прогриміла серія потужних вибухів. Столиця перебувала під комбінованою атакою російських терористів: били балістикою та дронами.

За останніми даними, внаслідок обстрілу постраждали понад 20 мешканців столиці. П’ятеро з них отримали допомогу на місці, ще 14 людей були госпіталізовані.

РБК-Україна в окремому матеріалі зібрало все, що відомо про масовану комбіновану атаку Росії на столицю.

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