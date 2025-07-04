Удар РФ по Києву: стало відомо, яка кількість постраждалих

В ніч на 4 липня російська армія здійснює масовану атаку ударними безпілотниками і балістичними ракетами по Києву. Наразі вся столиця у вогні. Швидкі прямують в різні кінці Києва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Києва Віталія Кличка.

За останніми даними наслідки атаки зафіксовані у Солом’янському, Святошинському, Дарницькому, Дніпровському та Шевченківському районах столиці. Мова йде про руйнування на понад 13 різних локаціях, більшість із яких - житлова забудова. Не обійшлось і без постраждалих. Зафіксовано виклики медиків у Шевченківський, Соломʼянський, Дарницький райони Києва. А от в Голосіївському районі уже достеменно відомо про поранення людини внаслідок російської атаки. Наразі рятувальники фіксують та уточнюють інформацію по наслідках атаки та потерпілих в усіх районах. Станом на 4:00 відомо про 8 постраждалих внаслідок ракетно-дронової атаки. За оновленою інформацією від Віталія Кдичка, наразі в столиці семеро постраждалих. Всіх їх госпіталізували медики.