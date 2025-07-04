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Удар РФ по Києву: стало відомо, яка кількість постраждалих

Київ, П'ятниця 04 липня 2025 03:31
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Удар РФ по Києву: стало відомо, яка кількість постраждалих Ілюстративне фото: надання допомоги постраждалим (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

В ніч на 4 липня російська армія здійснює масовану атаку ударними безпілотниками і балістичними ракетами по Києву. Наразі вся столиця у вогні. Швидкі прямують в різні кінці Києва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Києва Віталія Кличка.

За останніми даними наслідки атаки зафіксовані у Солом’янському, Святошинському, Дарницькому, Дніпровському та Шевченківському районах столиці. Мова йде про руйнування на понад 13 різних локаціях, більшість із яких - житлова забудова.

Не обійшлось і без постраждалих.

Зафіксовано виклики медиків у Шевченківський, Соломʼянський, Дарницький райони Києва.

А от в Голосіївському районі уже достеменно відомо про поранення людини внаслідок російської атаки.

Наразі рятувальники фіксують та уточнюють інформацію по наслідках атаки та потерпілих в усіх районах.

Станом на 4:00 відомо про 8 постраждалих внаслідок ракетно-дронової атаки.

За оновленою інформацією від Віталія Кдичка, наразі в столиці семеро постраждалих. Всіх їх госпіталізували медики.

Атака на Київ

Зазначимо, що Росія регулярно атакує столицю України, Київ, дронами "Шахед" та ракетами з метою залякування мирного населення та руйнування критичної й житлової інфраструктури.

Так, тривога у Києві триває ще з раннього вечора, 3 липня. За цей час в столиці вже багато разів було чути звуки дронів, роботи ППО та вибухів.

При цьому російська влада заперечує, що під час повномасштабної війни армія РФ свідомо обстрілює цивільну інфраструктуру українських міст і сіл, руйнуючи лікарні, школи, дитсадки, енергетичні й водопостачальні об’єкти.

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Київ Атака дронів Ракетна атака
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