Пожары и поврежденные дома: появились фото последствий массированной атаки на Киев

Российские террористы в ночь на 4 июля атаковали Киев дронами и баллистическими ракетами. Пожары и повреждения зафиксированы сразу в нескольких районах столицы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.

"К ликвидации последствий обстрела в Киеве привлечены более 450 спасателей и около 100 единиц техники ГСЧС", - говорится в сообщении.

В Святошинском районе в результате попадания дрона в 14-этажный жилой дом вспыхнул пожар. Загорелись также автомобили, огонь охватил несколько нежилых зданий.

В Соломенском районе зафиксировано частичное разрушение пятиэтажного дома. Вспыхнул масштабный пожар на крыше семиэтажки площадью около 2000 квадратных метров. Также горели складские помещения, станция техобслуживания и территория гаражного кооператива. Повреждено значительное количество гражданской инфраструктуры.

Атака РФ на Киев

Воздушную тревогу в Киеве объявили в 17:15 из-за угрозы атаки дронов. Она продолжалась до 19:24, однако уже в 20:00 сирены прозвучали снова.

В ночь на 4 июля в Киеве прогремела серия мощных взрывов. Столица находилась под комбинированной атакой российских террористов: били баллистикой и дронами.

По последним данным, в результате обстрела пострадали более 20 жителей столицы. Пятеро из них получили помощь на месте, еще 14 человек были госпитализированы.

РБК-Украина в отдельном материале собрало все, что известно о массированной комбинированной атаке России на столицу.

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