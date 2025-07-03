Київ під атакою дронів: що відомо про наслідки на зараз

Росія атакує Київ "Шахедами", у столиці працює ППО. Падіння уламків фіксують у кількох районах міста.

Що відомо про наслідки атаки на Київ - у матеріалі РБК-Україна нижче.

Головне

повітряна тривога в Києві триває з 17:15 з перервою на 35 хвилин

метро в Києві працює як укриття

падіння уламків дронів зафіксовано вже в двох районах

Дніпровський район

КМВА повідомляє про падіння уламків збитого дрона, без подробиць. Мер Києва Віталій Кличко уточнив, що уламки виявили біля однієї установи освіти та біля кількох житлових будинків.

Оболонський район

Спочатку повідомляли про загоряння на даху 16-поверхівки в Оболонському районі. Пізніше голова КМВА Тимур Ткаченко повідомив, що інформація не підтвердилася.

Солом'янський район

Як повідомив голова КМВА Тимур Ткаченко, на відкритій місцевості в Солом'янському районі виявлено уламки збитого дрона.

Також повідомляється про займання в нежитловому приміщенні. Пізніше Ткаченко повідомив, що пожежу ліквідували. Обійшлося без постраждалих.

4 липня біля 01:24 Ткаченко повідомив, що попередньо є декілька пожеж у Соломʼянському районі. Всі локації - житлові будинки.

Дарницький район

КМВА повідомило, що у Дарницькому районі уламки російського дрону впали на відкритій території, без пожежі.

У Києві повітряна тривога

Повітряна тривога в Києві через загрозу дронів була оголошена о 17:15 і тривала до 19:24, а о 20:00 у місті знову завила сирена.

Через тривогу в годину пік було паралізовано роботу метро, оскільки поїзди не курсують наземними ділянками.

Разом з тим, метро як і раніше, працює як укриття.