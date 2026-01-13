Пожежі, руйнування та жертви: все про атаку РФ на Київ, Одесу, Харків та інші міста

Головне:

росіяни били дронами, балістикою, а під ранок крилатими ракетами

ворог пошкодив ТЕС ДТЕК, на об'єкті суттєво пошкоджено обладнання;

у Києві під час атаки були перебої зі світлом, зранку введені екстрені відключення;

у Харкові атаковано дитячий санаторій, у передмісті розтрощено термінал "Нової пошти", є жертви і постраждалі;

в Одесі пошкоджено житлові будинки та об'єкти соціальної сфери, є постраждалі;

у Зеленодоську на Дніпропетровщині постраждали будинки, поранені дві людини

росіяни атакували критичну інфраструкту Житомирської області, сталася пожежа.

Чим били росіяни

За даними Повітряних сил ЗСУ, протягом всієї ночі у різних регіонах України фіксували ворожі дрони. Окрім того, у Києві та низці інших областей цією ночі тричі оголошували сигнал повітряної тривоги.

Після першого сигналу росіяни вдарили балістикою по передмістю Харкова. Вже після другої тривоги ворожі ракети летіли на Київ, в столиці було чути вибухи. Ще пізніше росіяни атакували "Шахедом" Харків. Також під ударом безпілотників опинилася Одеса.

Зранку, коли в столиці пройшло близько години після третього сигналу, над Україною фіксували приблизно 30 дронів росіян. Окрім того, існувала загроза застосування балістики для південних та східних областей.

Вже з 07:19 над Україною почали фіксували крилаті ракети - деякі з них тримали курс на Київ паралельно в області фіксувалися дрони, а в столиці працювала ППО.

Все про наслідки російської атаки вночі та зранку

У компанії ДТЕК розповіли, що росіяни атакували їхню ТЕС. Внаслідок атаки суттєво постраждало обладнання теплоелектростанції.

"Це вже восьма масована атака на теплоелектростанції компанії з жовтня 2025. Загалом з початку повномасштабного вторгнення ТЕС ДТЕК були атаковані ворогом понад 220 разів. Внаслідок них 59 енергетиків станцій було поранено, 4 загинуло", - додали у компанії.

Київ та область

Під час нічних ударів по Києву у місті фіксувалися перебої зі світлом. У мережі писали також, що Ірпінь, Буча та Гостомель (Київська область) були майже повністю знеструмлені.

Вже зранку, коли в напрямку Києва фіксувалися крилаті ракети та лунали вибухи - в столиці та частині області запровадили екстрені відключення світла.

Також мер Броварів Іван Сапожко написав, що станом на 07:30 у селі Требухів на Київщині, було зафіксовано подання уламку ракети на відкритій території.

Харків та передмістя

За словами мера Харкова Ігоря Терехова, росіяни цієї ночі влучили "Шахедом" у дитячий санаторій в Шевченківському районі міста. На місті атаки була пожежа

Куди більше дісталося передмістю Харкова, де ворог застосував не лише безпілотники, а й балістичні ракети. Внаслідок обстрілу було розтрощено термінал "Нової пошти".

"Сьогодні вночі Росія завдала масованого удару по території поштового терміналу у передмісті Харкова. Сталися руйнації будівель та декілька осередків займання на загальній площі біля 500 м.кв", - йдеться у повідомленні ДСНС.

Надзвичайники розповіли, що внаслідок масованих атаки загинуло 4 особи, і ще 6 постраждали. Водночас співробітникам ДСНС вдалось врятували 30 людей, двох з яких дістали з-під завалів конструкцій зруйнованої будівлі.

"Наразі тривають аварійно-рятувальні роботи та гасіння пожежі. На місці події під загрозою постійних ворожих обстрілів працюють підрозділи ДСНС", - додали рятувальники.

Одеса

Внаслідок нічної атаки дронів по Одесі, у місті було пошкоджено енергетичні об'єкти, багатоквартирні будинки та об'єкти соціальної сфери. Зокрема, лікарня, дитячий садок, луна-парк, фітнес-центр та приватний транспорт.

Окрім того, за словами глави ОВА Олега Кіпера, постраждало 6 людей.

"Серед постраждалих - шестеро людей віком від 35 до 68 років. Двоє із травмами середнього ступеня важкості госпіталізовані, ще чотирьом медичну допомогу надано на місці. Усі перебувають під наглядом лікарів. Для допомоги мешканцям постраждалих будинків розгорнуто оперативні штаби та пункти незламності", - поінформував він.

Кривий Ріг та Дніпропетровська область

За словами глави Дніпропетровської ОВА Олександра Ганжи, ввечері 12 січня росіяни атакували дронами Кривий Ріг. Наслідків, судячи з усього немає.

Однак вночі ворог здійснив комбіновану атаку, завдали ударів по Зеленодольській громаді.

"Виникла пожежа. Понівечена інфраструктура. А ще - 2 приватні будинки, газогін. Постраждала 69-річна жінка. Госпіталізована в стані середньої тяжкості", - поінформував він.

У ДСНС також підтвердили атаку на область та дані про постраждали. Зокрема, там розповіли наступне:

у Криворізькому та Синельниківському районах постраждали жінка й чоловік - обох госпіталізовано до лікарень.

на території Зеленодольської громади Криворізького району виникла пожежа. Пошкоджено об’єкти інфраструктури, та два приватні будинки.

у Васильківській громаді Синельниківського району виникла пожежа в приватному будинку, ще один зазнав пошкоджень.

у Солонянській громаді Дніпровського району пошкоджено приватний будинок.

"Усі пожежі ліквідовані. До ліквідації наслідків залучалися 45 рятувальників та 13 одиниць техніки", - резюмували надзвичайники.

Житомирська область

За інформацією глави Житомирської ОВА Віталія Бунечко, росіяни продовжують атакувати критичну інфраструктуру області. Внаслідок обстрілу сталося загорання.

"Сьогодні вночі під ударами опинилися декілька об'єктів в Коростенському та Звягельському районах. Наразі інформації про загиблих та постраждалих немає.Рятувальники працюють над локалізацією та ліквідацією пожежі, що виникла на місці ворожого удару. Спеціальні служби обстежують територію на наявність вибухонебезпечних предметів", - розповів він.

При підготовці матеріалу використовувались дані Повітряних сил та інформація від місцевої влади.