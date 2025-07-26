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Пожежі, руйнування та загиблі: з'явились фото наслідків атаки на Дніпропетровщину

Субота 26 липня 2025 10:25
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Пожежі, руйнування та загиблі: з'явились фото наслідків атаки на Дніпропетровщину Фото: ДСНС показали фото наслідків удару по Дніпропетровщині (t.me/dsns_telegram)
Автор: Владислава Ткаченко

Росія вночі атакувала Дніпропетровщину. Унаслідок ударів є загиблі, поранені та значні руйнування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України.

Внаслідок нічної комбінованої атаки на Дніпропетровщину загинули щонайменше дві людини, ще п’ятеро дістали поранення.

Атака мала комбінований характер - ворог використав різні типи озброєння.

В результаті обстрілу частково зруйновано багатоквартирний житловий будинок, пошкоджено промислові підприємства та торговельний центр.

Фото: Атака РФ на Дніпропетровщину (t.me/dsns_telegram)

У низці районів зафіксовані масштабні пожежі.

"На багатьох локаціях виникли пожежі. Роботи тривають", - заявили в ДСНС.

До ліквідації наслідків залучено понад 270 рятувальників та 70 одиниць техніки ДСНС.

Атака на Україну

Російські окупанти цієї ночі активізували масовані атаки на кілька ключових міст України.

Харків зазнав понад 20 ударів протягом трьох годин, у тому числі по місцях роботи рятувальників, які отримали поранення.

Також під вогнем опинилися Кам’янське та Дніпро, де зафіксовано щонайменше одного загиблого.

У Сумській області, в місті Шостка, троє людей дістали поранення внаслідок обстрілів.

Крім того, Росія випустила по Україні 208 дронів та 27 ракети в ніч на 26 липня. Основним напрямок удару була Дніпропетровська область.

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що жодної "тиші у відповідь" бути не може. Українські далекобійні дрони регулярно завдають ударів по цілях у тилу РФ.

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