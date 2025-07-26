Пожары, разрушения и погибшие: появились фото последствий атаки на Днепропетровщину

Россия ночью атаковала Днепропетровскую область. В результате ударов есть погибшие, раненые и значительные разрушения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины.

К ликвидации последствий привлечено более 270 спасателей и 70 единиц техники ГСЧС.

"На многих локациях возникли пожары. Работы продолжаются", - заявили в ГСЧС.

В результате обстрела частично разрушен многоквартирный жилой дом, повреждены промышленные предприятия и торговый центр.

В результате ночной комбинированной атаки на Днепропетровщину погибли по меньшей мере два человека, еще пятеро получили ранения.

Атака на Украину

Российские оккупанты этой ночью активизировали массированные атаки на несколько ключевых городов Украины.

Харьков получилболее 20 ударов в течение трех часов, в том числе по местам работы спасателей, которые получили ранения.

Также под огнем оказались Каменское и Днепр, где зафиксирован по меньшей мере один погибший.

В Сумской области, в городе Шостка, три человека получили ранения в результате обстрелов.

Кроме того, Россия выпустила по Украине 208 дронов и 27 ракет в ночь на 26 июля. Основным направление удара была Днепропетровская область.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что никакой "тишины в ответ" быть не может. Украинские дальнобойные дроны регулярно наносят удары по целям в тылу РФ.

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