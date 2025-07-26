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Пожары, разрушения и погибшие: появились фото последствий атаки на Днепропетровщину

Суббота 26 июля 2025 10:25
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Пожары, разрушения и погибшие: появились фото последствий атаки на Днепропетровщину Фото: ГСЧС показали фото последствий удара по Днепропетровщине (t.me/dsns_telegram)
Автор: Владислава Ткаченко

Россия ночью атаковала Днепропетровскую область. В результате ударов есть погибшие, раненые и значительные разрушения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины.

В результате ночной комбинированной атаки на Днепропетровщину погибли по меньшей мере два человека, еще пятеро получили ранения.

Атака носила комбинированный характер - враг использовал различные типы вооружения.

В результате обстрела частично разрушен многоквартирный жилой дом, повреждены промышленные предприятия и торговый центр.

Фото: Атака РФ на Днепропетровщину (t.me/dsns_telegram)

В ряде районов зафиксированы масштабные пожары.

"На многих локациях возникли пожары. Работы продолжаются", - заявили в ГСЧС.

К ликвидации последствий привлечено более 270 спасателей и 70 единиц техники ГСЧС.

Атака на Украину

Российские оккупанты этой ночью активизировали массированные атаки на несколько ключевых городов Украины.

Харьков получилболее 20 ударов в течение трех часов, в том числе по местам работы спасателей, которые получили ранения.

Также под огнем оказались Каменское и Днепр, где зафиксирован по меньшей мере один погибший.

В Сумской области, в городе Шостка, три человека получили ранения в результате обстрелов.

Кроме того, Россия выпустила по Украине 208 дронов и 27 ракет в ночь на 26 июля. Основным направление удара была Днепропетровская область.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что никакой "тишины в ответ" быть не может. Украинские дальнобойные дроны регулярно наносят удары по целям в тылу РФ.

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