Пожары, разрушения и погибшие: появились фото последствий атаки на Днепропетровщину
Россия ночью атаковала Днепропетровскую область. В результате ударов есть погибшие, раненые и значительные разрушения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины.
В результате ночной комбинированной атаки на Днепропетровщину погибли по меньшей мере два человека, еще пятеро получили ранения.
Атака носила комбинированный характер - враг использовал различные типы вооружения.
В результате обстрела частично разрушен многоквартирный жилой дом, повреждены промышленные предприятия и торговый центр.
В ряде районов зафиксированы масштабные пожары.
"На многих локациях возникли пожары. Работы продолжаются", - заявили в ГСЧС.
К ликвидации последствий привлечено более 270 спасателей и 70 единиц техники ГСЧС.
Атака на Украину
Российские оккупанты этой ночью активизировали массированные атаки на несколько ключевых городов Украины.
Харьков получилболее 20 ударов в течение трех часов, в том числе по местам работы спасателей, которые получили ранения.
Также под огнем оказались Каменское и Днепр, где зафиксирован по меньшей мере один погибший.
В Сумской области, в городе Шостка, три человека получили ранения в результате обстрелов.
Кроме того, Россия выпустила по Украине 208 дронов и 27 ракет в ночь на 26 июля. Основным направление удара была Днепропетровская область.
Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что никакой "тишины в ответ" быть не может. Украинские дальнобойные дроны регулярно наносят удары по целям в тылу РФ.
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