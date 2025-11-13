Пожежа охопила нафтозавод у російському Нижньокамську: що відомо

У Татарстані сьогодні, 13 листопада, спалахнула пожежа на території одного з заводів нафтохімічної промисловості у Нижньокамську. Причини загоряння невідомі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російський Telegram-канал Аstra.

За даними Telegram-канала, пожежа спалахнула на території одного з виробничих підрозділів підприємства "Нижньокамськнафтохім" у місті Нижньокамськ.

За попередньою інформацією, постраждалих немає. Причини загоряння наразі не уточнюються.

На фото, яке поширюють місцеві пабліки, видно клуби чорного диму.

Фото: пожежа охопила нафтозавод у російському Нижньокамську (t.me/astrapress)

Варто додати, що це підприємство у Росії, яке є виробничим підрозділом "Нижньокамськнафтохім", спеціалізується на будівництві, ремонті та модернізації об'єктів нафтохімічної та енергетичної промисловості. Компанія виконує повний цикл робіт - від виготовлення металоконструкцій до монтажу технологічного обладнання.

Водночас сам Нижньокамськ розташований за понад 1000 кілометрів від українського кордону.