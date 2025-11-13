ua en ru
Пожежа охопила нафтозавод у російському Нижньокамську: що відомо

Четвер 13 листопада 2025 16:10
Пожежа охопила нафтозавод у російському Нижньокамську: що відомо Фото ілюстративне: пожежа охопила нафтозавод у російському Нижньокамську (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

У Татарстані сьогодні, 13 листопада, спалахнула пожежа на території одного з заводів нафтохімічної промисловості у Нижньокамську. Причини загоряння невідомі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російський Telegram-канал Аstra.

За даними Telegram-канала, пожежа спалахнула на території одного з виробничих підрозділів підприємства "Нижньокамськнафтохім" у місті Нижньокамськ.

За попередньою інформацією, постраждалих немає. Причини загоряння наразі не уточнюються.

На фото, яке поширюють місцеві пабліки, видно клуби чорного диму.

Пожежа охопила нафтозавод у російському Нижньокамську: що відомоФото: пожежа охопила нафтозавод у російському Нижньокамську (t.me/astrapress)

Варто додати, що це підприємство у Росії, яке є виробничим підрозділом "Нижньокамськнафтохім", спеціалізується на будівництві, ремонті та модернізації об'єктів нафтохімічної та енергетичної промисловості. Компанія виконує повний цикл робіт - від виготовлення металоконструкцій до монтажу технологічного обладнання.

Водночас сам Нижньокамськ розташований за понад 1000 кілометрів від українського кордону.

Пожежі на НПЗ в Росії

Нагадаємо, раніше у Татарстані також загорівся російський нафтопереробний завод "Танеко" у місті Нижньокамськ на тлі загрози атаки безпілотників.

Тоді зайнялася одна з колон заводу, при цьому лунала повітряна тривога. За словами очевидців, із території НПЗ евакуювали співробітників. Офіційної інформації про масштаб пожежі не було.

Вдень 11 листопада далекобійні безпілотники Центру спецоперацій "Альфа" СБУ успішно вразили нафтопереробний завод "Орськнафтооргсинтез", розташований в Орську Оренбурзької області РФ.

Також Україна успішно завдала удару по нафтотерміналу в російському порту Туапсе. Крім того, був атакований Саратовський нафтопереробний завод.

