У російському Нижньокамську горить НПЗ: співробітників заводу евакуюють

У Татарстані сьогодні, 11 січня, загорівся російський нафтопереробний завод "Танеко". Інцидент стався в місті Нижньокамськ на тлі загрози атаки БпЛА.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські Telegram-канали.

Як пише канал Baza, наразі, за попередніми даними, горить одна з колон. Також звучить повітряна тривога. За словами очевидців, зараз із території НПЗ евакуюють співробітників. Офіційної деталей про пожежу поки що немає.

Водночас, у Татарстані оголошено небезпеку атаки безпілотників. Відповідні повідомлення прийшли місцевим жителям від МНС. Людей закликають залишатися вдома і не підходити до вікон.

"В аеропорту Нижньокамська введено план "Килим". Попередньо через загрозу атаки БпЛА", - додає Baza.

Зазначимо, що 2022 року НПЗ "Танеко" піднявся на п'яте місце в рейтингу найбільших нафтопереробних підприємств Росії.