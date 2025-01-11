У російському Нижньокамську горить НПЗ: співробітників заводу евакуюють
У Татарстані сьогодні, 11 січня, загорівся російський нафтопереробний завод "Танеко". Інцидент стався в місті Нижньокамськ на тлі загрози атаки БпЛА.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські Telegram-канали.
Як пише канал Baza, наразі, за попередніми даними, горить одна з колон. Також звучить повітряна тривога. За словами очевидців, зараз із території НПЗ евакуюють співробітників. Офіційної деталей про пожежу поки що немає.
Водночас, у Татарстані оголошено небезпеку атаки безпілотників. Відповідні повідомлення прийшли місцевим жителям від МНС. Людей закликають залишатися вдома і не підходити до вікон.
"В аеропорту Нижньокамська введено план "Килим". Попередньо через загрозу атаки БпЛА", - додає Baza.
Зазначимо, що 2022 року НПЗ "Танеко" піднявся на п'яте місце в рейтингу найбільших нафтопереробних підприємств Росії.
Нагадаємо, що цієї ночі невідомі дрони атакували низку регіонів Росії. Звуки роботи ППО по БпЛА було чутно у Воронезькій, Курській, Саратовській і Липецькій областях, а також у Краснодарському краї. Зокрема, за словами одного з очевидців, дрон потрапив у порт у Новоросійську.
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