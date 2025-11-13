ua en ru
Пожар охватил нефтезавод в российском Нижнекамске: что известно

Четверг 13 ноября 2025 16:10
Пожар охватил нефтезавод в российском Нижнекамске: что известно Фото иллюстративное: пожар охватил нефтезавод в российском Нижнекамске (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

В Татарстане сегодня, 13 ноября, вспыхнул пожар на территории одного из заводов нефтехимической промышленности в Нижнекамске. Причины возгорания неизвестны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российский Telegram-канал Аstra.

По данным Telegram-канала, пожар вспыхнул на территории одного из производственных подразделений предприятия "Нижнекамскнефтехим" в городе Нижнекамск.

По предварительной информации, пострадавших нет. Причины возгорания пока не уточняются.

На фото, которое распространяют местные паблики, видны клубы черного дыма.

Пожар охватил нефтезавод в российском Нижнекамске: что известноФото: пожар охватил нефтезавод в российском Нижнекамске (t.me/astrapress)

Стоит добавить, что это предприятие в России, которое является производственным подразделением "Нижнекамскнефтехим", специализируется на строительстве, ремонте и модернизации объектов нефтехимической и энергетической промышленности. Компания выполняет полный цикл работ - от изготовления металлоконструкций до монтажа технологического оборудования.

При этом сам Нижнекамск расположен более чем в 1000 километрах от украинской границы.

Пожары на НПЗ в России

Напомним, ранее в Татарстане также загорелся российский нефтеперерабатывающий завод "Танеко" в городе Нижнекамск на фоне угрозы атаки беспилотников.

Тогда загорелась одна из колонн завода, при этом звучала воздушная тревога. По словам очевидцев, с территории НПЗ эвакуировали сотрудников. Официальной информации о масштабе пожара не было.

Днем 11 ноября дальнобойные беспилотники Центра спецопераций "Альфа" СБУ успешно поразили нефтеперерабатывающий завод "Орскнефтеоргсинтез", расположенный в Орске Оренбургской области РФ.

Также Украина успешно нанесла удар по нефтетерминалу в российском порту Туапсе. Кроме того, был атакован Саратовский нефтеперерабатывающий завод.

