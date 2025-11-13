Пожар охватил нефтезавод в российском Нижнекамске: что известно
В Татарстане сегодня, 13 ноября, вспыхнул пожар на территории одного из заводов нефтехимической промышленности в Нижнекамске. Причины возгорания неизвестны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российский Telegram-канал Аstra.
По данным Telegram-канала, пожар вспыхнул на территории одного из производственных подразделений предприятия "Нижнекамскнефтехим" в городе Нижнекамск.
По предварительной информации, пострадавших нет. Причины возгорания пока не уточняются.
На фото, которое распространяют местные паблики, видны клубы черного дыма.
Фото: пожар охватил нефтезавод в российском Нижнекамске (t.me/astrapress)
Стоит добавить, что это предприятие в России, которое является производственным подразделением "Нижнекамскнефтехим", специализируется на строительстве, ремонте и модернизации объектов нефтехимической и энергетической промышленности. Компания выполняет полный цикл работ - от изготовления металлоконструкций до монтажа технологического оборудования.
При этом сам Нижнекамск расположен более чем в 1000 километрах от украинской границы.
Пожары на НПЗ в России
Напомним, ранее в Татарстане также загорелся российский нефтеперерабатывающий завод "Танеко" в городе Нижнекамск на фоне угрозы атаки беспилотников.
Тогда загорелась одна из колонн завода, при этом звучала воздушная тревога. По словам очевидцев, с территории НПЗ эвакуировали сотрудников. Официальной информации о масштабе пожара не было.
Днем 11 ноября дальнобойные беспилотники Центра спецопераций "Альфа" СБУ успешно поразили нефтеперерабатывающий завод "Орскнефтеоргсинтез", расположенный в Орске Оренбургской области РФ.
Также Украина успешно нанесла удар по нефтетерминалу в российском порту Туапсе. Кроме того, был атакован Саратовский нефтеперерабатывающий завод.