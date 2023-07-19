Пожежа в Одесі та збиті дрони під Києвом: що відомо про наслідки нічної атаки

Під час масштабної нічної повітряної атаки 19 липня вибухи пролунали в Одесі, Запоріжжі, Кропивницькому, Києві та не тільки. Працювала протиповітряна оборона по ворожих ударних дронах та ракетах.
Що відомо про наслідки нинішньої повітряної атаки - читайте у матеріалі РБК-Україна.
Сигнали про загрозу атак з повітря залунали вже близько півночі, і незабаром тривоги розширилися на багато областей.
У командуванні Повітряних сил ЗСУ попереджали про загрозу ворожих ракетних атак, а також із застосуванням ударних БПЛА.
Під час тривоги пролунали вибухи в Одесі та в регіоні працювала протиповітряна оборона. Глава ОВА Олег Кіпер закликав громадян залишатися в укриттях і дотримуватись інформтиші. Як заявили у ПС, було зафіксовано повторні пуски крилатих ракет "Калібр" з Чорного моря.
Вже близько другої ночі в Одесі пролунали повторні вибухи. Військові тоді поінформували про нові пуски крилатих ракет Х-22 з південного напрямку.
За даними місцевих ЗМІ, в Одесі сталася пожежа на складі феєрверків. У мережі було опубліковано відео наслідки повітряної атаки. Проте варто зазначити, що керівник об'єднаного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк у коментарі РБК-Україна поки що офіційно не підтвердила, що пожежа пов'язана з обстрілом.
Також у місцевій пресі повідомляють, що в результаті атаки було зруйновано будинок, а також було влучання в одне з кладовищ міста.
Вже вранці на Київщині та на підступах до столиці працювала ППО по ворожих цілях. У Київській ОВА повідомили про атаку противника із застосуванням ударних безпілотників типу "Шахед".
Мер столиці Віталій Кличко у своєму Telegram повідомив, що у столиці було чути вибухи.
Пізніше начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко розповів, що всі дрони-камікадзе були збиті в області та на підступах до Києва.
Вранці начальник Київської ОВА Руслан Кравченко повідомив, що повітряна тривога оголошувалася кілька разів та тривала майже всю ніч, в області працювала ППО.
"Влучань не зафіксовано, постраждалі відсутні. За попередньою інформацією падіння уламків також немає. Оперативні групи продовжують роботу з виявлення можливих пошкоджень", - розповів чиновник.
Як розповів голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко, сьогодні під ранок окупанти атакували регіон дронами-камікадзе. Є руйнування.
"За попередньою інформацією внаслідок удару "Шахедами" постраждав інфраструктурний об'єкт, є пошкодження приватних домогосподарств", - повідомив чиновник.
На місці працюють всі екстрені служби.
"Наразі інформації про наявність жертв немає, інформація щодо масштабів пошкоджень уточнюється", - додав він.
Близько другої ночі пролунали вибухи також у Запоріжжі, у регіоні працювали кошти ППО з повітряних цілей противника.
Дані про наслідки ворожої атаки офіційні особи поки не повідомляють.
Вже вранці в Кропивницькому пролунали вибухи під час повітряних тривог, які могли бури результатом роботи протиповітряної оборони.
Наразі місцеві чиновники та екстрені служби про наслідки нічого не повідомляють.
Вранці в Сумській обласній військовій адміністрації поінформували, що сьогодні вночі ППО ЗСУ знищила в регіоні 4 БпЛА ''Shahed''.
Російські окупанти цієї ночі знову влаштували повітряну атаку по території України. Це сталося після вчорашніх ударів із застосуванням "Шахедів" та ракет. Тоді спочатку про вибухи повідомили в Херсоні, а пізніше в Миколаєві - там заявляли про роботу ППО. Після цього серія вибухів прогриміла в Одесі.
Усі дані про наслідки вчорашньої нічної повітряної атаки - у матеріалі РБК-Україна.
Нагадаємо також, перед тим російські війська в ніч на 15 липня вчергове намагалися атакувати дронами-камікадзе південь України. Спрацювали сили ППО, проте були і влучання. Російська армія тоді випустила дрони-камікадзе типу Shahed.
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