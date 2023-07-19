Пожежа в Одесі та збиті дрони під Києвом: що відомо про наслідки нічної атаки

Під час масштабної нічної повітряної атаки 19 липня вибухи пролунали в Одесі, Запоріжжі, Кропивницькому, Києві та не тільки. Працювала протиповітряна оборона по ворожих ударних дронах та ракетах.

Що відомо про наслідки нинішньої повітряної атаки - читайте у матеріалі РБК-Україна .

Сигнали про загрозу атак з повітря залунали вже близько півночі, і незабаром тривоги розширилися на багато областей.

У командуванні Повітряних сил ЗСУ попереджали про загрозу ворожих ракетних атак, а також із застосуванням ударних БПЛА.

Вибухи в Одесі

Під час тривоги пролунали вибухи в Одесі та в регіоні працювала протиповітряна оборона. Глава ОВА Олег Кіпер закликав громадян залишатися в укриттях і дотримуватись інформтиші. Як заявили у ПС, було зафіксовано повторні пуски крилатих ракет "Калібр" з Чорного моря.

Вже близько другої ночі в Одесі пролунали повторні вибухи. Військові тоді поінформували про нові пуски крилатих ракет Х-22 з південного напрямку.

За даними місцевих ЗМІ, в Одесі сталася пожежа на складі феєрверків. У мережі було опубліковано відео наслідки повітряної атаки. Проте варто зазначити, що керівник об'єднаного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк у коментарі РБК-Україна поки що офіційно не підтвердила, що пожежа пов'язана з обстрілом.

Також у місцевій пресі повідомляють, що в результаті атаки було зруйновано будинок, а також було влучання в одне з кладовищ міста.

Вибухи в Києві та робота ППО

Вже вранці на Київщині та на підступах до столиці працювала ППО по ворожих цілях. У Київській ОВА повідомили про атаку противника із застосуванням ударних безпілотників типу "Шахед".

Мер столиці Віталій Кличко у своєму Telegram повідомив, що у столиці було чути вибухи.

Пізніше начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко розповів, що всі дрони-камікадзе були збиті в області та на підступах до Києва.

Вранці начальник Київської ОВА Руслан Кравченко повідомив, що повітряна тривога оголошувалася кілька разів та тривала майже всю ніч, в області працювала ППО.

"Влучань не зафіксовано, постраждалі відсутні. За попередньою інформацією падіння уламків також немає. Оперативні групи продовжують роботу з виявлення можливих пошкоджень", - розповів чиновник.

Атака дронів на Житомирську область

Як розповів голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко, сьогодні під ранок окупанти атакували регіон дронами-камікадзе. Є руйнування.

"За попередньою інформацією внаслідок удару "Шахедами" постраждав інфраструктурний об'єкт, є пошкодження приватних домогосподарств", - повідомив чиновник.

На місці працюють всі екстрені служби.

"Наразі інформації про наявність жертв немає, інформація щодо масштабів пошкоджень уточнюється", - додав він.

Вибухи у Запоріжжі

Близько другої ночі пролунали вибухи також у Запоріжжі, у регіоні працювали кошти ППО з повітряних цілей противника.

Дані про наслідки ворожої атаки офіційні особи поки не повідомляють.

У Кропивницькому пролунали вибухи

Вже вранці в Кропивницькому пролунали вибухи під час повітряних тривог, які могли бури результатом роботи протиповітряної оборони.

Наразі місцеві чиновники та екстрені служби про наслідки нічого не повідомляють.

Над Сумщиною збили ворожі дрони

Вранці в Сумській обласній військовій адміністрації поінформували, що сьогодні вночі ППО ЗСУ знищила в регіоні 4 БпЛА ''Shahed''.

Повітряні атаки РФ по Україні

Російські окупанти цієї ночі знову влаштували повітряну атаку по території України. Це сталося після вчорашніх ударів із застосуванням "Шахедів" та ракет. Тоді спочатку про вибухи повідомили в Херсоні, а пізніше в Миколаєві - там заявляли про роботу ППО. Після цього серія вибухів прогриміла в Одесі.

Усі дані про наслідки вчорашньої нічної повітряної атаки - у матеріалі РБК-Україна.

Нагадаємо також, перед тим російські війська в ніч на 15 липня вчергове намагалися атакувати дронами-камікадзе південь України. Спрацювали сили ППО, проте були і влучання. Російська армія тоді випустила дрони-камікадзе типу Shahed.