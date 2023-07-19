Пожар в Одессе и сбитые дроны под Киевом: что известно о последствиях ночной атаки

Во время масштабной ночной воздушной атаки 19 июля взрывы прозвучали в Одессе, Запорожье, Кропивницком, а также Киеве. Работала противовоздушна оборона по вражеским ударным дронам и ракетам.

Что известно о последствиях нынешней воздушной атаки - читайте в материале РБК-Украина .

Сигналы об угрозе атак с воздуха зазвучали уже около полуночи, и вскоре тревоги были расширились на многие области.

В командовании Воздушных сил ВСУ предупреждали об угрозе вражеских ракетных атак, а также с применением ударных БПЛА.

Взрывы в Одессе

Во время тревоги прозвучали взрывы в Одессе, и в регионе работала противовоздушная оборона. Глава ОВА Олег Кипер призвал граждан оставаться в укрытиях и соблюдать информтишину. Как заявили в ВС, были зафиксированы повторные пуски крылатых ракет "Калибр" с Черного моря.

Уже около двух ночи в Одессе раздались повторные взрывы. Военные тогда проинформировали о новых пусках крылатых ракет Х-22 с южного направления.

По данным местных СМИ, в Одессе произошел пожар на складе фейерверков. В сети было опубликовано видео последствий воздушной атаки. Однако стоит отметить, что руководитель объединенного прессцентра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк в комментарии РБК-Украина пока официально не подтвердила, что пожар связан с обстрелом.

Также в местной прессе сообщают, что в результате атаки был разрушен дом, а также было попадание по одному из кладбищ города.

Взрывы в Киеве и работа ПВО

Уже рано утром в Киевской области и на подступах к столице работала ПВО по вражеским целям. В Киевской ОВА сообщили об атаке противника с применением ударных беспилотников типа "Шахед".

Мэр столицы Виталий Кличко в своем Telegram сообщил, что в столице были слышны взрывы.

Позже начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко рассказал, что все дроны-камикадзе были сбиты в области и на подступах к Киеву.

Утром начальник Киевской ОВА Руслан Кравченко сообщил, что воздушная тревога объявлялась несколько раз и продолжалась почти всю ночь, в области работало ПВО.

"Попаданий не зафиксировано, пострадавшие отсутствуют. По предварительной информации, падения обломков также нет. Оперативные группы продолжают работу по выявлению возможных повреждений", - рассказал чиновник.

Атака дронов на Житомирскую область

Как рассказал глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко, сегодня под утро оккупанты атаковали регион дронами-камикадзе. Есть разрушение.

"По предварительной информации в результате удара "Шахедами" пострадал инфраструктурный объект, есть повреждения частных домохозяйств", - сообщил чиновник.

На месте работают все экстренные службы.

"Пока информации о наличии жертв нет, информация о масштабах повреждений уточняется", - добавил он.

Взрывы в Запорожье

Около двух ночи прогремели взрывы также в Запорожье, в регионе работали средства ПВО по воздушным целям противника.

Данные о последствиях вражеской атаки официальные лица пока не сообщают.

В Кропивницком были взрывы

Уже утром в Кропивницком прогремели взрывы во время воздушных тревог, которые могли бурить результатом работы противовоздушной обороны.

Пока местные чиновники и экстренные службы о последствиях ничего не сообщают.

Воздушные атаки РФ по Украине

Российские оккупанты этой ночью снова устроили воздушную атаку по территории Украины. Это произошло после вчерашних ударов с применением "Шахедов" и ракет.

Тогда сначала о взрывах сообщили в Херсоне, а позже в Николаеве - там заявляли о работе ПВО. После этого серия взрывов прогремела в Одессе.

Все данные о последствиях вчерашней ночной воздушной атаки - в материале РБК-Украина.

Напомним также, перед тем российские войска в ночь на 15 июля в очередной раз пытались атаковать дронами-камикадзе юг Украины.. Сработали силы ПВО, однако были и попадания. Российская армия тогда выпустила дроны-камикадзе типа Shahed.