Пожежа на НПЗ в Туапсе після атаки дронів триває вже п'яту добу

У ніч на 20 квітня Сили оборони України завдали нового удару по нафтовому терміналу в російському Туапсе. Зафіксовано влучання в резервуарний парк із подальшою пожежею на території об’єкта.

Раніше, 16 квітня, у Краснодарському краї РФ працювала ППО: повідомлялося про вибухи та загоряння в Туапсе на території порту й нафтобази. Тоді горіли щонайменше два резервуари з нафтою Туапсинського НПЗ. Місцева влада підтвердила атаку дронів, численні уламки впали на території підприємств у районі морського порту.

До цього Сили оборони уражали Туапсинський НПЗ у ніч на 31 грудня 2025 року (пошкоджено установку первинної переробки нафти та комплекси глибинної переробки), а також у листопаді 2025 року (тоді дрони уразили нафтоналивну інфраструктуру порту, безпілотна небезпека тривала майже 8 годин).