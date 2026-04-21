Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

Пожежа на НПЗ в Туапсе після атаки дронів триває вже п'яту добу

01:55 21.04.2026 Вт
2 хв
Росіяни безуспішно намагалися приборкати полум'я
aimg Катерина Коваль
Фото: НПЗ після влучання безпілотників (росЗМІ)

Пожежа на нафтовому терміналі в російському Туапсе, спричинена українськими дронами 16 квітня, триває досі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram очільника ЦПД Андрія Коваленка.

Ситуація на об’єкті

Андрій Коваленко оприлюднив фото, на якому видно, що нафтотермінал у Туапсе продовжує горіти. Густі стовпи диму піднімаються над об’єктом, вогонь не вщухає вже кілька днів.

Нагадаємо, удар по порту та нафтобазі в Туапсе було завдано в ніч на 16 квітня. Тоді горіли щонайменше два резервуари з нафтою.

Фото: пожежа на об'єкті в Туапсе (t.me/akovalenko1989)

Наслідки атаки росіяни ліквідовували протягом трьох днів, але пожежа досі не згасла.

У ніч на 20 квітня Сили оборони України завдали нового удару по нафтовому терміналу в російському Туапсе. Зафіксовано влучання в резервуарний парк із подальшою пожежею на території об’єкта.

Раніше, 16 квітня, у Краснодарському краї РФ працювала ППО: повідомлялося про вибухи та загоряння в Туапсе на території порту й нафтобази. Тоді горіли щонайменше два резервуари з нафтою Туапсинського НПЗ. Місцева влада підтвердила атаку дронів, численні уламки впали на території підприємств у районі морського порту.

До цього Сили оборони уражали Туапсинський НПЗ у ніч на 31 грудня 2025 року (пошкоджено установку первинної переробки нафти та комплекси глибинної переробки), а також у листопаді 2025 року (тоді дрони уразили нафтоналивну інфраструктуру порту, безпілотна небезпека тривала майже 8 годин).

