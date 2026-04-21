Пожар на НПЗ в Туапсе после атаки дронов продолжается уже пятые сутки

Пожар на нефтяном терминале в российском Туапсе, вызванный украинскими дронами 16 апреля, продолжается до сих пор.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы ЦПД Андрея Коваленко.
Ситуация на объекте
Андрей Коваленко обнародовал фото, на котором видно, что нефтетерминал в Туапсе продолжает гореть. Густые столбы дыма поднимаются над объектом, огонь не утихает уже несколько дней.
Напомним, удар по порту и нефтебазе в Туапсе был нанесен в ночь на 16 апреля. Тогда горели по меньшей мере два резервуара с нефтью.
Фото: пожар на объекте в Туапсе (t.me/akovalenko1989)
Последствия атаки россияне ликвидировали в течение трех дней, но пожар до сих пор не погас.
В ночь на 20 апреля Силы обороны Украины нанесли новый удар по нефтяному терминалу в российском Туапсе. Зафиксировано попадание в резервуарный парк с последующим пожаром на территории объекта.
Ранее, 16 апреля, в Краснодарском крае РФ работала ПВО: сообщалось о взрывах и возгораниях в Туапсе на территории порта и нефтебазы. Тогда горели по меньшей мере два резервуара с нефтью Туапсинского НПЗ. Местные власти подтвердили атаку дронов, многочисленные обломки упали на территории предприятий в районе морского порта.
До этого Силы обороны поражали Туапсинский НПЗ в ночь на 31 декабря 2025 года (повреждены установка первичной переработки нефти и комплексы глубинной переработки), а также в ноябре 2025 года (тогда дроны поразили нефтеналивную инфраструктуру порта, беспилотная опасность продолжалась почти 8 часов).