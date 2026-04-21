Пожар на НПЗ в Туапсе после атаки дронов продолжается уже пятые сутки

Ситуация на объекте

Андрей Коваленко обнародовал фото, на котором видно, что нефтетерминал в Туапсе продолжает гореть. Густые столбы дыма поднимаются над объектом, огонь не утихает уже несколько дней.

Напомним, удар по порту и нефтебазе в Туапсе был нанесен в ночь на 16 апреля. Тогда горели по меньшей мере два резервуара с нефтью.

Фото: пожар на объекте в Туапсе (t.me/akovalenko1989)

Последствия атаки россияне ликвидировали в течение трех дней, но пожар до сих пор не погас.