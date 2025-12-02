Пожежа на енергооб'єкті та тисячі людей без світла: Росія вдарила по Одещині, фото

За даними ОВА, пошкоджень зазнали енергетичний об’єкт, адміністративна будівля та домогосподарства приватного сектору.

Внаслідок влучань виникла пожежа на обʼєкті енергетичної інфраструктури, яку вогнеборці спільно з добровольцями оперативно ліквідували, проте атака призвела до перебоїв з електрикою.

Інформація про загиблих та постраждалих не надходила.

На місці працює міський штаб із ліквідації наслідків, критична інфраструктура тимчасово живиться від генераторів. Для допомоги населенню розгорнули 11 пунктів незламності.

За даними рятувальників, до гасіння було залучено 3 одиниці техніки та 15 вогнеборців, а також місцеві пожежні команди - 2 одиниці техніки та 5 рятувальників. У ДСНС також оприлюднили кадри наслідків атаки.

Фото: внаслідок нічної російської атаки виникла пожежа на обʼєкті енергетичної інфраструктури (t.me/dsns_telegram)

Як уточнили у ДТЕК, сьогодні вночі росіяни атакували енергетичний об’єкт компанії.

"8 000 родин вдалося перепідключити за резервними схемами. Ще 36 300 - тимчасово без світла", - йдеться у повідомленні.

Енергетики працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше відновити електропостачання.