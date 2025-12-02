Пожар на энергообъекте и тысячи людей без света: Россия ударила по Одесской области, фото

В ночь на 2 декабря под массированным ударом российских беспилотников находился юг Одесской области. Целью врага стали энергетические и гражданские объекты, тысячи людей остались без света.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Одесской ОГА Олега Кипера в Telegram.
По данным ОГА, повреждения получили энергетический объект, административное здание и домохозяйства частного сектора.
В результате попаданий возник пожар на объекте энергетической инфраструктуры, который пожарные совместно с добровольцами оперативно ликвидировали, однако атака привела к перебоям с электричеством.
Информация о погибших и пострадавших не поступала.
На месте работает городской штаб по ликвидации последствий, критическая инфраструктура временно питается от генераторов. Для помощи населению развернули 11 пунктов несокрушимости.
По данным спасателей, к тушению были привлечены 3 единицы техники и 15 пожарных, а также местные пожарные команды - 2 единицы техники и 5 спасателей. В ГСЧС также обнародовали кадры последствий атаки.
Фото: в результате ночной российской атаки возник пожар на объекте энергетической инфраструктуры (t.me/dsns_telegram)
Как уточнили в ДТЭК, сегодня ночью россияне атаковали энергетический объект компании.
"8 000 семей удалось переподключить по резервным схемам. Еще 36 300 - временно без света", - говорится в сообщении.
Энергетики работают в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение.
Напомним, что российские захватчики постоянно атакуют Одессу и Одесскую область. В частности в ночь на 27 ноября регион уже в очередной раз находился под ударом российских беспилотников. Из-за атаки были повреждены два жилых дома, конно-спортивный клуб и здания АЗС.
Перед тем российские войска атаковали энергетическую и портовую инфраструктуру в нескольких городах Одесской области. В результате обстрела повреждены несколько судов, есть раненый. Без света остались более 32 тысяч абонентов.
Также сообщалось, что в результате ночной атаки россиян по Одесской области был поврежден энергетический объект ДТЭК и ранен работник. Тогда почти 30 тысяч домов оказались без света.