Пожар на энергообъекте и тысячи людей без света: Россия ударила по Одесской области, фото

По данным ОГА, повреждения получили энергетический объект, административное здание и домохозяйства частного сектора.

В результате попаданий возник пожар на объекте энергетической инфраструктуры, который пожарные совместно с добровольцами оперативно ликвидировали, однако атака привела к перебоям с электричеством.

Информация о погибших и пострадавших не поступала.

На месте работает городской штаб по ликвидации последствий, критическая инфраструктура временно питается от генераторов. Для помощи населению развернули 11 пунктов несокрушимости.

По данным спасателей, к тушению были привлечены 3 единицы техники и 15 пожарных, а также местные пожарные команды - 2 единицы техники и 5 спасателей. В ГСЧС также обнародовали кадры последствий атаки.

Фото: в результате ночной российской атаки возник пожар на объекте энергетической инфраструктуры (t.me/dsns_telegram)

Как уточнили в ДТЭК, сегодня ночью россияне атаковали энергетический объект компании.

"8 000 семей удалось переподключить по резервным схемам. Еще 36 300 - временно без света", - говорится в сообщении.

Энергетики работают в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение.