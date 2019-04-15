При пожаре в Нотр-Дам де Пари никто не пострадал

Фото: пожар в Париже (twitter.com/NunezLaurent)

В МВД отметили, что о причинах пожара говорить еще слишком рано

Государственный секретарь при МВД Франции Лоран Нуньес заявил, что в результате пожара в соборе Парижской Богоматери никто не пострадал. Об этом сообщает Le Figaro.

Нуньес добавил, что о причинах пожара говорить еще слишком рано. Однако, по словам пожарных, пожар произошел, скорее всего, из-за работы по реставрации здания. Они отметили, что ходе реставрации вокруг собора были сооружены строительные леса, высота которых достигала 100 м. РБК-Украина писало, что из-за пожара уже обрушились крыша и шпиль. После этого огонь охватил одну из двух башен.

Президент Франции Эммануэль Макрон отреагировал на пожар в Нотр-Дам де Пари и заявил, что пожар стал ударом для целой нации, и что "горит часть нас".

Также президент США Дональд Трамп написал в Twitter, что ошеломлен тем, что происходит в Париже и заявил, что в этой ситуации нужно действовать быстро.

Отметим, в соцсетях распространяются фото с места происшествия. Также советник по вопросам культуры посольства Украины во Франции опубликовала видео.

Собор Парижской Богоматери - католический храм на острове Сите в центре Парижа. Этот выдающийся памятник архитектуры. Он является одним из самых известных культовых сооружений мира. Каждый год посмотреть на Нотр-Дам де Пари приезжает 13-14 миллионов туристов. Собор Парижской Богоматери является географическим центром не только Парижа, но и всей страны. Именно здесь находится так называемый "Нулевой километр", от которого ведут отсчет все расстояния во Франции.