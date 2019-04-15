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Пожар в Нотр-Дам де Пари охватил одну из двух башен

Новости » Происшествия    15.04.2019 - 22:27
Пожар в Нотр-Дам де Пари охватил одну из двух башен
Фото: место происшествия (DominguezArjona / Twitter)

Из-за пожара в соборе Парижской Богоматери перекрыты все въезды на остров Сите

Пожар в Нотр-Дам де Пари охватил одну из двух башен собора. Об этом сообщает Le Figaro.

В результате пожара уже обрушились крыша и шпиль. Как сообщают в МВД, пострадавших нет. Возгорание началось уже после официального закрытия собора для посещения. Людей из острова Сите эвакуировали. Всем лицам, эвакуированным из района пожара, предоставлено временное убежище.

Напомним, что сейчас в Париже горит Собор Богоматери. Пожарные сообщают, что пожар мог произойти из-за работы по реставрации здания. 

Пожар в Нотр-Дам де Пари охватил одну из двух башенМэр Парижа Эмманюэль Грегуар ранее заявлял, что применение пожарной авиации при тушении огня исключается. Отметим, французские СМИ сообщают, что Макрон уже прибыл на место пожара. 

РБК-Украина писало, президент США Дональд Трамп заявил, что в этой ситуации нужно действовать быстро. В соцсетях распространяются фото с места происшествия. Также советник по вопросам культуры посольства Украины во Франции опубликовала видео.

Ранее сообщалось, что собор последнее время находился на реставрации, у стен здания были установлены строительные леса. Собор Парижской Богоматери ежегодно посещали до 13 млн туристов.

 
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