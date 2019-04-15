Фото: место происшествия (DominguezArjona / Twitter)

Из-за пожара в соборе Парижской Богоматери перекрыты все въезды на остров Сите

Пожар в Нотр-Дам де Пари охватил одну из двух башен собора. Об этом сообщает Le Figaro.

В результате пожара уже обрушились крыша и шпиль. Как сообщают в МВД, пострадавших нет. Возгорание началось уже после официального закрытия собора для посещения. Людей из острова Сите эвакуировали. Всем лицам, эвакуированным из района пожара, предоставлено временное убежище.

J’étais pas prêt pour les larmes de Stéphane Bern dans le JT de France 2 #NotreDame pic.twitter.com/KKDR1whRTw — Florent Derue (@florentderue) April 15, 2019

Напомним, что сейчас в Париже горит Собор Богоматери. Пожарные сообщают, что пожар мог произойти из-за работы по реставрации здания.

Мэр Парижа Эмманюэль Грегуар ранее заявлял, что применение пожарной авиации при тушении огня исключается. Отметим, французские СМИ сообщают, что Макрон уже прибыл на место пожара.