ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

При пожежі в Нотр-Дам де Парі ніхто не постраждав

Новини » Надзвичайні події    15.04.2019 - 22:59
При пожежі в Нотр-Дам де Парі ніхто не постраждав
Фото: пожежа в Парижі (twitter.com/NunezLaurent)

У МВС зазначили, що про причини пожежі говорити ще занадто рано

Державний секретар при МВС Франції Лоран Нуньєс заявив, що в результаті пожежі в соборі Паризької Богоматері ніхто не постраждав. Про це повідомляє Le Figaro.

Нуньєс додав, що про причини пожежі говорити ще занадто рано. Однак, за словами пожежників, пожежа сталась, швидше за все, через роботу з реставрації будівлі. Вони відзначили, що в ході реставрації навколо собору були споруджені будівельні ліси, висота яких досягала 100 м. РБК-Україна писало, що через пожежу вже обвалилися дах і шпиль. Після цього вогонь охопив одну з двох веж.

Президент Франції Еммануель Макрон відреагував на пожежу в Нотр-Дам де Парі і заявив, що пожежа стала ударом для цілої нації, і що "горить частина нас".

Також президент США Дональд Трамп написав у Twitter, що приголомшений тим, що відбувається в Парижі і заявив, що в цій ситуації потрібно діяти швидко.

Відзначимо, в соцмережах поширюються фото з місця події. Також радник з питань культури посольства України у Франції опублікувала відео.

Собор Паризької Богоматері - католицький храм на острові Сіте в центрі Парижа. Цей видатний пам'ятник архітектури. Він є одним з найвідоміших культових споруд світу. Щороку подивитися на Нотр-Дам де Парі приїжджає 13-14 мільйонів туристів. Собор Паризької Богоматері є географічним центром не тільки Парижа, але і всієї країни. Саме тут знаходиться так званий "Нульовий кілометр", від якого ведуть відлік всі відстані у Франції.

Пожежа в Нотр-Дам де Парі охопила одну з двох веж Прокуратура почала розслідування за фактом пожежі в Нотр-Дам де Парі
Вибори 2019 Дебати Зеленського і Порошенка: головне Результати виборів президента України
Новини України пожежаПарижУкраїнська платформа "Собор"
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся